Рейтинг ФИБА: Украина потеряла одно место, пропустив Тунис
ISPORT знакомит с рейтингом лучших баскетбольных сборных.
Международная федерация баскетбола традиционно составляет рейтинг успеваемости национальных баскетбольных сборных всего мира, который обновляется ежемесячно.
Первенство в мировом рейтинге держит сборная США, Украина же находится в четвертом десятке.
После двух поражений от Израиля в рамках отбора на Евробаскет "сине-желтые" потеряли одну позицию в рейтинге
Рейтинг ФИБА
№ | Страна | Баллы | Изменение в рейтинге
- 1. США - 839 0
- 2. Сербия - 759.6 0
- 3. Германия - 755.1 0
- 4. Франция - 753 0
- 5. Канада - 747.5 0
- 6. Испания - 746.6 0
- 7. Австралия - 733.2 0
- 8. Аргентина - 731.8 0
- 9. Латвия - 710.9 0
- 10. Литва 701.3 0
- 11. ¦Бразилия - 674
- 12. Словения - 672.9 -1
- 13. Греция - 656.9 0
- 14. Италия - 639 0
- 15. Пуэрто Рико - 610 0
- 16. Черногория - 601.5 1
- 17. Польша - 593.6 -1
- 18. Доминиканская Республика - 552.4 0
- 19. Чехия - 550 0
- 20. Финляндия - 541.7 0
- 21. Япония - 529 0
- 22. Новая Зеландия - 489.3
- 23. Южный Судан - 486.2 0
- 24. Грузия - 466.7 0
- 25. Венесуэла - 460 0
- 26. Мексика - 438.5 0
- 27. Турция - 437.4 0
- 28. Иран - 414.9 0
- 29. Леван ¦- 412.1 0
- 30. Китай -- 394.6 0
- 31. Кот д'Ивуар - 388.9
- 32. Хорватия - 385.6 1
- 33. Ангола - 380.6 -1
- 34. Филиппины — 378 0
- 35. Иордания - 372.3 0
- 36. Тунис —- 338.6 1
- 37. Украина -- 330.6 -1
- 38. Египет - 330.1 0
- 39. Израиль - 319.4 2
- 40. Бельгия -- 316.8 -1
- 41. Босния и Герцеговина - 314.1 -1
- 42. Нигерия - 295.2 0
- 43. Эстония - 282.1 1
- 44. Венгрия - 277.4 -1
- 45. Кабо-Верде - 274.9 0
- 46. Болгария - 262.6 0
- 47. Сенегал - 252.3 0
- 48. Швеция - 245.1 1
- 49. Великобритания - 242.2 1
- 50. Уругвай - 242.2 2
Отметим, что среди европейских сборных Украина занимает 17-ю строчку. Один из будущих оппонентов "сине-желтых", команда Португалии, занимает 55 место в мировом рейтинге.
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