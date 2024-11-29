Рейтинг ФИБА: Украина потеряла одно место, пропустив Тунис

Международная федерация баскетбола традиционно составляет рейтинг успеваемости национальных баскетбольных сборных всего мира, который обновляется ежемесячно.

Первенство в мировом рейтинге держит сборная США, Украина же находится в четвертом десятке.

После двух поражений от Израиля в рамках отбора на Евробаскет "сине-желтые" потеряли одну позицию в рейтинге

Рейтинг ФИБА

№ | Страна | Баллы | Изменение в рейтинге

1. США - 839 0

2. Сербия - 759.6 0

3. Германия - 755.1 0

4. Франция - 753 0

5. Канада - 747.5 0

6. Испания - 746.6 0

7. Австралия - 733.2 0

8. Аргентина - 731.8 0

9. Латвия - 710.9 0

10. Литва 701.3 0

11. ¦Бразилия - 674

12. Словения - 672.9 -1

13. Греция - 656.9 0

14. Италия - 639 0

15. Пуэрто Рико - 610 0

16. Черногория - 601.5 1

17. Польша - 593.6 -1

18. Доминиканская Республика - 552.4 0

19. Чехия - 550 0

20. Финляндия - 541.7 0

21. Япония - 529 0

22. Новая Зеландия - 489.3

23. Южный Судан - 486.2 0

24. Грузия - 466.7 0

25. Венесуэла - 460 0

26. Мексика - 438.5 0

27. Турция - 437.4 0

28. Иран - 414.9 0

29. Леван ¦- 412.1 0

30. Китай -- 394.6 0

31. Кот д'Ивуар - 388.9

32. Хорватия - 385.6 1

33. Ангола - 380.6 -1

34. Филиппины — 378 0

35. Иордания - 372.3 0

36. Тунис —- 338.6 1

37. Украина -- 330.6 -1

38. Египет - 330.1 0

39. Израиль - 319.4 2

40. Бельгия -- 316.8 -1

41. Босния и Герцеговина - 314.1 -1

42. Нигерия - 295.2 0

43. Эстония - 282.1 1

44. Венгрия - 277.4 -1

45. Кабо-Верде - 274.9 0

46. Болгария - 262.6 0

47. Сенегал - 252.3 0

48. Швеция - 245.1 1

49. Великобритания - 242.2 1

50. Уругвай - 242.2 2

Отметим, что среди европейских сборных Украина занимает 17-ю строчку. Один из будущих оппонентов "сине-желтых", команда Португалии, занимает 55 место в мировом рейтинге.

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