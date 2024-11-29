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Баскетбол

Рейтинг ФИБА: Украина потеряла одно место, пропустив Тунис

ISPORT знакомит с рейтингом лучших баскетбольных сборных.
Сегодня, 16:54
ФБУ/fbu.ua
ФБУ/fbu.ua

Международная федерация баскетбола традиционно составляет рейтинг успеваемости национальных баскетбольных сборных всего мира, который обновляется ежемесячно.

Первенство в мировом рейтинге держит сборная США, Украина же находится в четвертом десятке.

После двух поражений от Израиля в рамках отбора на Евробаскет "сине-желтые" потеряли одну позицию в рейтинге

Рейтинг ФИБА

№ | Страна | Баллы | Изменение в рейтинге

  • 1.  США  -    839  0
  • 2.   Сербия  -    759.6  0
  • 3.  Германия  -   755.1  0
  • 4.  Франция  -   753  0
  • 5.   Канада  -   747.5  0
  • 6.   Испания  -    746.6   0
  • 7.  Австралия  -    733.2  0
  • 8.  Аргентина  -   731.8 0
  • 9.  Латвия  -   710.9 0
  • 10. Литва 701.3 0
  • 11.  ¦Бразилия  -    674
  • 12.  Словения  -    672.9  -1
  • 13.  Греция  -    656.9  0
  • 14.  Италия  -   639 0
  • 15.  Пуэрто Рико  -    610   0
  • 16.  Черногория  -    601.5  1
  • 17.  Польша  -    593.6 -1
  • 18.   Доминиканская Республика  -    552.4  0
  • 19.   Чехия  -    550  0
  • 20.  Финляндия  -    541.7  0
  • 21.  Япония  -    529  0
  • 22.  Новая Зеландия  -    489.3
  • 23.   Южный Судан  -   486.2 0
  • 24.   Грузия  -   466.7 0
  • 25.  Венесуэла  -    460  0
  • 26.  Мексика  -    438.5  0
  • 27.  Турция  -    437.4  0
  • 28.  Иран  -    414.9  0
  • 29.  Леван   ¦-    412.1  0
  • 30.  Китай  --   394.6 0
  • 31.  Кот д'Ивуар  -    388.9
  • 32.  Хорватия  -   385.6  1
  • 33.   Ангола  -    380.6  -1
  • 34.  Филиппины  —    378   0
  • 35.  Иордания  -    372.3  0
  • 36.  Тунис  —-    338.6  1
  • 37.  Украина  --   330.6 -1
  • 38.  Египет  -   330.1 0
  • 39.  Израиль  -   319.4  2
  • 40.  Бельгия  --    316.8  -1
  • 41.  Босния и Герцеговина  -    314.1  -1
  • 42.   Нигерия  -   295.2 0
  • 43.   Эстония  -   282.1 1
  • 44.  Венгрия  -   277.4 -1
  • 45.  Кабо-Верде  -    274.9  0
  • 46.  Болгария  -   262.6 0
  • 47.  Сенегал  -    252.3  0
  • 48.  Швеция  -    245.1  1
  • 49.  Великобритания  -   242.2 1
  • 50.  Уругвай  -   242.2 2

Отметим, что среди европейских сборных Украина занимает 17-ю строчку. Один из будущих оппонентов "сине-желтых", команда Португалии, занимает 55 место в мировом рейтинге.

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