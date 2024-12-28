Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера

Четыре поражения в квалификации Евробаскета-2025 привели к увольнению наставника команды.

Федерация баскетбола Украины объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером мужской сборной Украины Виталием Степановским.

Решение об увольнении наставника команды приняли члены исполкома ФБУ на своем голосовании 28 декабря. Главной причиной стали неудовлетворительные результаты украинской сборной в квалификации Евробаскета-2025.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, имя нового главного тренера сборной Украины будет озвучено на днях.

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Мужская сборная Украины проиграла четыре стартовых матча отборочного турнира на чемпионат Европы, уступив в первое игровое окно в феврале Словении и Португалии, а также дважды проиграв сборной Израиля в ноябре.

Степановский возглавлял национальную команду с апреля 2023 года. Под его руководством сборная Украины сыграла восемь официальных матчей, в которых одержала две победы. В олимпийской пре-квалификации в Стамбуле в августе 2023 года национальная команда победила Болгарию и Исландию, уступив сборным Турции и Хорватии.

Заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025 сборная Украины сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля) и сохраняет теоретические шансы на выход на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла одно место в рейтинге ФИБА.

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