Игрока сборной Украины сняли с поезда и отправили в ТЦК

Владимир Конев не сыграет за национальную команду в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2025.

Форварда Днепра и сборной Украины Владимира Конева не выпустили за границу на заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025.

Как сообщил президент БК Днепр Валерий Кондратьев, игрока сняли с поезда и отправили в ТЦК.

"Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК Днепр - Владимир Конев и Даниил Сипало - имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств.

Обращаюсь к министру молодежи и спорту Матвею Бидному, главе НОК Вадиму Гутцайту, генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому и президенту ФБУ Михаилу Бродскому с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку возможность продолжить защищать честь нашей страны на международной арене - так же, как это делают футболисты национальной сборной Украины и представители других команд", - написал Кондратьев в Facebook.

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Позже он сообщил, что ситуация с Коневым разрешилась, но игрок не примет участия в предстоящих матчах квалификации Евробаскета-2025.

"Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр. К сожалению, сыграть за национальную сборную Украины в этом окне Владимир не сможет.

Благодарю всех, кого беспокоила эта ситуация. Спасибо ФБУ и лично Михаилу Бродскому и всем мощным людям, с кем общался телефоном для решения этого вопроса.

Важность Конева для сборной сопоставима с важностью, например, Зинченко или Довбика для футбольной сборной. Трудно представить, если бы Зинченко и Довбик приехали в Украину, а их потом не выпустили за границу играть за сборную.

Надеюсь, подобная ситуация больше не повторится", - написал Кондратьев.

Напомним, что сборная Украины проиграла четыре стартовых матча квалификации Евробаскета-2025, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир.

В феврале национальная команда проведет два заключительных отборочных поединка: "сине-желтые" в номинально домашней игре в Риге 21 февраля будут противостоять Словении, а 24 февраля на выезде сыграют с Португалией.

Напомним, что экс-тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность.

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