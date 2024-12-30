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Баскетбол

"Ситуация не безнадежна": Новый тренер оценил шансы Украины в квалификации Евробаскета-2025

Айнарс Багатскис высказался о положении украинской команды в отборе на европейское первенство.
Сегодня, 18:35
Айнарс Багатскис / ФБУ
Айнарс Багатскис / ФБУ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис, который ранее вернулся на эту должность, прокомментировал ситуацию в квалификации Евробаскета-2025.

По словам латвийского специалиста, пока есть шансы, нужно бороться.

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"В нашей работе надо быть готовым ко всему, и когда я получил это предложение, я взял время на размышления. Были ситуации, которые я должен был согласовать со своим клубом, хотел обдумать будущее. И я принял это решение.

Что касается эмоций, то ситуация в отборе для сборной Украины не лучшая. Но все равно она не безнадежна. Пока у нас есть теоретический шанс, нужно сделать все возможное. Мы исправим и улучшим то, что можно, о другом не нужно даже думать. Меня интересуют вызовы, и это, безусловно, вызов для меня.

Не могу сказать, что я вернулся, потому что у меня нет ощущения, что я очень далеко ушел. Я тренировал команду перед Виталием Степановским. Мне любопытно. Но, безусловно, мы не можем добиться успеха в одиночку - мы должны сделать это вместе. Опять же надо показать максимум, а дальше будет видно, какой баскетбольный бог скажет свое слово - украинский или португальский.

Я смотрел все матчи украинской сборной, мне ведь всегда интересно следить за командами, в которых я работал раньше. Смотреть, как они играют, в каком-то смысле сравнивать, что мне, возможно, стоило делать по-другому.

Конечно, тренер всегда несет ответственность, но я не считаю, что в том, что у сборной Украины сейчас 0-4, ответственность только на Виталии Степановском. Это больше стечение обстоятельств: если бы некоторые игроки в некоторых матчах сыграли бы немного больше, если бы немного больше удачи было на стороне Украины. Ответственные за результат все - не только тренер. Но тренер, конечно, несет главную ответственность", - приводит слова Багатскиса официальный сайт ФБУ.

Сборная Украины проиграла четыре стартовых матча квалификации Евробаскета-2025, однако сохраняет теоретические шансы на выход на турнир. Заключительные поединки отбора команда сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля).

Ранее сообщалось, что Украина потеряла одно место в рейтинге ФИБА.

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