У Вэмбаньями обнаружили тромб в плече

Лидер Сан-Антонио больше не сыграет в этом сезоне.

Звездный баскетболист Сан-Антонио Сперс центровый Виктор Вембаньяма больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщил официальный сайт клуба.

"У Виктора Вэмбаньями диагностирован тромбоз глубоких вен правого плеча. Заболевание было обнаружено, когда Вембаньяма вернулся в Сан-Антонио после Матча Всех Звезд в Сан-Франциско. Ожидается, что Виктор пропустит остаток регулярного сезона-2024/25", -.

Клуб из Техаса, который находится в пяти победах от зоны плей-ин, вряд ли сможет продолжать борьбу за выход в эту стадию без своего лидера. 21-летний Виктор в нынешнем сезоне набирал в среднем за матч по 24,3 очка, 11 подборов и 3,7 передачи.

Ранее стало известно, что центровой Милвоки Бакс был дисквалифицирован на 25 матчей.

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