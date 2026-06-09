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Баскетбол

Вембаньяма обновил рекорд Мутомбо, который держался 32 года

Француз переписал книгу рекордов НБА.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов.

Центровой Сан-Антонио в своем дебютном розыгрыше плей-офф НБА набрал около 70 блок-шотов.

Тем самым француз превзошёл достижение Дикембе Мутомбо, который в 1994 году оформил 69 блок-шотов в своем первом плей-офф.

Добавим, что для Вембаньямы матч, в котором покорилось это достижение, стал уже 20-м в постсезоне‑2025/26.

Ранее центровой Сперс стал вторым самым молодым игроком в истории финалов НБА.

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