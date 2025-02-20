Центровой Милуоки дисквалифицирован на 25 матчей НБА
Опытный баскетболист пренебрег антидопинговыми правилами ассоциации.
Бобби Портис получил бан из-за употребления запрещенных препаратов. 30-летний центровой дисквалифицирован за нарушение антидопинговой программы, утверждает инсайдер Шемс Чарания в X.
Американец пропустит 25 матчей Бакс. Портис сможет вернуться в состав под занавес регулярного первенства НБА. В графике Милуоки остаются 29 матчей до конца чемпионата.
Портис ранее принял препарат из списка запрещенных. Агент Марк Бартельштейн объяснил поступок центрового ошибкой. Мол, он перепутал обезболивающие средства.
Кстати, Леброн Джеймс ухудшил статистику бросков в решающих атаках.
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