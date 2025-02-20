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Баскетбол

Центровой Милуоки дисквалифицирован на 25 матчей НБА

Опытный баскетболист пренебрег антидопинговыми правилами ассоциации.
Сегодня, 18:52
Бобби Портис / Getty Images
Бобби Портис / Getty Images

Бобби Портис получил бан из-за употребления запрещенных препаратов. 30-летний центровой дисквалифицирован за нарушение антидопинговой программы, утверждает инсайдер Шемс Чарания в X.

Американец пропустит 25 матчей Бакс. Портис сможет вернуться в состав под занавес регулярного первенства НБА. В графике Милуоки остаются 29 матчей до конца чемпионата.

Портис ранее принял препарат из списка запрещенных. Агент Марк Бартельштейн объяснил поступок центрового ошибкой. Мол, он перепутал обезболивающие средства.

Кстати, Леброн Джеймс ухудшил статистику бросков в решающих атаках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Бобби Портис

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