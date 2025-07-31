Днепр переманил лучшего легионера Суперлиги

Чемпион Украины усилился перед стартом на евроарене.

Баскетбольный Днепр подписал первого после полномасштабного вторжения РФ иностранца. Легкий форвард Си Джей Уильямсон объявил о присоединении к команде Владимира Коваля в Instagram.

Воспитанник Университета Алабамы в Хантсвилле прошлый сезон провел за Ровно. По итогам кампании 2024/25 Уильямсон был признан лучшим легионером Суперлиги. Средние цифры американца – 18.5 очка, 6.6 подбора, 2.5 передачи.

Днепр начнет новый сезон с квалификации Кубка Европы ФИБА. За путевку в групповой этап чемпион Украины сразится с румынской Короной Брашов. Матчи запланированы на 24 сентября и 1 октября.

К слову, украинец Максим Шульга подписал двусторонний контракт с Бостоном.

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