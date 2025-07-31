Украинец Шульга подписал с Бостоном двухсторонний контракт

Украинец Максим Шульга подписал двусторонний контракт с Бостон Селтикс. Об этом стало известно из данных реестра подписаний НБА.

Такое соглашение означает, что в НБА Шульга сможет сыграть максимум 50 матчей в регулярном сезоне и, вероятно, чаще будет задействован в G-Лиге.

Зарплата Максима в сезоне-2025/26 составит 636 тысяч долларов.

Стоит сказать, что защитника выбрали под 57-м номером в драфте этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБА анонсировала матчи в Европе.

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