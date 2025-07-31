НБА анонсировала поединки регулярки в Европе

В предстоящие годы НБА устроит ряд матчей по другую сторону Атлантического океана. Европа примет 6 поединков за три года, сообщает официальный сайт ассоциации.

"Европа, готовься! НБА проведет шесть игр регулярного сезона в Европе в течение следующих трех лет: в Берлине и Лондоне (2026), Манчестере и Париже (2027), а также Берлине и Париже (2028)", – говорится в заявлении организации.

В январе 2026 года Мемфис дважды встретится с Орландо – в столицах Германии и Соединенного Королевства. Еще один матч грядущего сезона примет Мехико. Детройт 1 ноября там будет противостоять Далласу.

Напомним, ранее Чикаго продлил контракт с коучем Билли Донованом.

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