Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером
Специалист задержится в Восточной конференции.
Билли Донован и дальше будет работать с Чикаго. Буллз пролонгировали договор с главным тренером команды, сообщает ESPN.
Предыдущий контракт американца с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Стороны договорились о новом многолетнем соглашении. Грядущий сезон станет для Донована уже шестым во главе Чикаго.
В последние десять лет Буллз находятся в кризисе. За это время именитая команда всего дважды вышла в плей-офф, где вылетела в первом же раунде. Тем не менее, руководство Чикаго уверено в качествах Донована.
Напомним, экс-форвард Кливленда Маркус Моррис оказался под арестом из-за мошенничества.
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