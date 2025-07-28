Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером

Билли Донован и дальше будет работать с Чикаго. Буллз пролонгировали договор с главным тренером команды, сообщает ESPN.

Предыдущий контракт американца с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Стороны договорились о новом многолетнем соглашении. Грядущий сезон станет для Донована уже шестым во главе Чикаго.

В последние десять лет Буллз находятся в кризисе. За это время именитая команда всего дважды вышла в плей-офф, где вылетела в первом же раунде. Тем не менее, руководство Чикаго уверено в качествах Донована.

Напомним, экс-форвард Кливленда Маркус Моррис оказался под арестом из-за мошенничества.

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