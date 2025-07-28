Экс-форвард Кливленда арестован за мошенничество

Бывший форвард Кливленда, Филадельфии, Клипперс и других команд Маркус Моррис попал в неприятности. В воскресенье он был арестован в одном из округов штата Флорида, сообщает New York Post.

Моррис задержан по обвинению в совершении уголовного преступления – выписке чека без достаточной суммы на счете. Форварда "взяли" в аэропорту и отправили под стражу без права залога. На ситуацию отреагировал его брат.

"Формулировка просто безумная. Дьявол, из-за такой суммы они позорят тебя в аэропорту перед семьей. И теперь все думают, будто бро замешан в каком-то мошенничестве. Но могли бы просто прийти разобраться домой! Когда узнаете настоящую историю... Все что скажу – урок усвоен. Завтра сам все расскажет. Эта хрень выбесила меня. Ничего не поделаешь!" – заявил Маркифф Моррис.

Арестованный баскетболист находился без клуба с осени. Вторую половину сезона 2023/24 он отыграл за Кливленд. В сентябре прошлого года Маркус Моррис заключил контракт с Никсом, но через несколько недель Нью-Йорк его отчислил.

Тем временем Хьюстон подписал молодых звезд из G-Лиги.

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