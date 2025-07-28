iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Экс-форвард Кливленда арестован за мошенничество

Звезда драфта НБА 2011 года задержан за криминал.
Сегодня, 08:53       Автор: Антон Федорцив
Маркус Моррис / Getty Images
Маркус Моррис / Getty Images

Бывший форвард Кливленда, Филадельфии, Клипперс и других команд Маркус Моррис попал в неприятности. В воскресенье он был арестован в одном из округов штата Флорида, сообщает New York Post.

Моррис задержан по обвинению в совершении уголовного преступления – выписке чека без достаточной суммы на счете. Форварда "взяли" в аэропорту и отправили под стражу без права залога. На ситуацию отреагировал его брат.

"Формулировка просто безумная. Дьявол, из-за такой суммы они позорят тебя в аэропорту перед семьей. И теперь все думают, будто бро замешан в каком-то мошенничестве. Но могли бы просто прийти разобраться домой! Когда узнаете настоящую историю... Все что скажу – урок усвоен. Завтра сам все расскажет. Эта хрень выбесила меня. Ничего не поделаешь!" – заявил Маркифф Моррис.

Арестованный баскетболист находился без клуба с осени. Вторую половину сезона 2023/24 он отыграл за Кливленд. В сентябре прошлого года Маркус Моррис заключил контракт с Никсом, но через несколько недель Нью-Йорк его отчислил.

Тем временем Хьюстон подписал молодых звезд из G-Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Моррис

Статьи по теме

Моррис и Дончич получили штрафы за поведение в матче Клипперс - Даллас Моррис и Дончич получили штрафы за поведение в матче Клипперс - Даллас
В приобретении Морриса заинтересованы Лейкерс, Никс, Клипперс, Кингз и Буллз В приобретении Морриса заинтересованы Лейкерс, Никс, Клипперс, Кингз и Буллз
НБА: Эйвери Брэдли перебрался в Детройт НБА: Эйвери Брэдли перебрался в Детройт
Бостон обменял Эвери Брэдли в Детройт на Маркуса Морриса Бостон обменял Эвери Брэдли в Детройт на Маркуса Морриса

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа10:59
Ювентус нацелился на капитана Спортинга
НБА10:26
Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером
Другие страны09:58
Бывший тренер Реала возглавил экзотическую сборную
Европа09:27
Инсинье получил новый карьерный вариант в Серии A
НБА08:53
Экс-форвард Кливленда арестован за мошенничество
Теннис08:22
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
Европа08:00
Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал
Европа07:29
Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира
Европа01:08
Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду
Другие00:35
Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK