Хьюстон подписал MVP и чемпиона G-Лиги
Самый ценный игрок G-Лиги сезона 2024/25 Джей Ди Дэвисон нашел новый клуб. Плеймейкер перебрался в Хьюстон, сообщает Rockets Wire.
Защитник заключил двусторонний контракт с Рокетс. Ранее с ним простился Бостон. Девисон в большинстве своем защищал цвета фарм-клуба Селтикс – Мэна. Средние цифры прошлой кампании – 25.1 очка, 5.3 подбора, 7.6 передачи и 1.5 перехвата.
По той же схеме договор с Хьюстоном подписал форвард Айзея Кроуфорд. Действующий чемпион G-Лиги со Стоктоном покинул Сакраменто. Статистика чемпионского сезона – 13.3 пункта, 5.7 подборов, 2.3 ассиста и 1.1 блок-шота.
Напомним, плеймейкер Крис Пол решил отыграть за Клипперс последний сезон в карьере.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!