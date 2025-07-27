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Баскетбол

Хьюстон подписал MVP и чемпиона G-Лиги

Рокетс взяли двух исполнителей из Лиги развития НБА.
Сегодня, 10:48       Автор: Антон Федорцив
Джей Ди Дэвисон / Getty Images
Джей Ди Дэвисон / Getty Images

Самый ценный игрок G-Лиги сезона 2024/25 Джей Ди Дэвисон нашел новый клуб. Плеймейкер перебрался в Хьюстон, сообщает Rockets Wire.

Защитник заключил двусторонний контракт с Рокетс. Ранее с ним простился Бостон. Девисон в большинстве своем защищал цвета фарм-клуба Селтикс – Мэна. Средние цифры прошлой кампании – 25.1 очка, 5.3 подбора, 7.6 передачи и 1.5 перехвата.

По той же схеме договор с Хьюстоном подписал форвард Айзея Кроуфорд. Действующий чемпион G-Лиги со Стоктоном покинул Сакраменто. Статистика чемпионского сезона – 13.3 пункта, 5.7 подборов, 2.3 ассиста и 1.1 блок-шота.

Напомним, плеймейкер Крис Пол решил отыграть за Клипперс последний сезон в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс

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