Пол выбрал команду на последний сезон в карьере

Плеймейкер Крис Пол определился с будущим. Американец заключил контракт с Лос-Анджелесом Клипперс, сообщает ESPN.

Защитник подписал 1-летний договор с калифорнийцами. Пол заработает за сезон 3,6 млн долларов. Плеймейкер решил завершить карьеру в рядах Клипперс, цвета которых защищал в 2011-2017 гг.

На драфте НБА-2005 Пола под 4-м номером выбрал Нью-Орлеан. После шести сезонов в составе Пеликанс играл за Клипперс, Хьюстон, Оклахому, Финикс, Голден Стэйт и Сан-Антонио. Со сборной США выиграл две Олимпиады.

Напомним, ранее Маркус Смарт решил сменить Вашингтон на Лейкерс.

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