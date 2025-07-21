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Баскетбол

Пол выбрал команду на последний сезон в карьере

Легенда НБА вернется в бывший клуб.
Сегодня, 18:53       Автор: Антон Федорцив
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Плеймейкер Крис Пол определился с будущим. Американец заключил контракт с Лос-Анджелесом Клипперс, сообщает ESPN.

Защитник подписал 1-летний договор с калифорнийцами. Пол заработает за сезон 3,6 млн долларов. Плеймейкер решил завершить карьеру в рядах Клипперс, цвета которых защищал в 2011-2017 гг.

На драфте НБА-2005 Пола под 4-м номером выбрал Нью-Орлеан. После шести сезонов в составе Пеликанс играл за Клипперс, Хьюстон, Оклахому, Финикс, Голден Стэйт и Сан-Антонио. Со сборной США выиграл две Олимпиады.

Напомним, ранее Маркус Смарт решил сменить Вашингтон на Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Крис Пол

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