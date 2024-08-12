Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов

Прометей на своем официальном сайте объявил, что волейбольный клуб и его академия прекращают свое существование.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Прометея Владимир Дубинский.

"Друзья, болельщики, уважаемое спортивное сообщество! Сегодня я обращаюсь к вам, к сожалению, не с радостной новостью об СК "Прометей".

"7 августа, в один день следователи Главного следственного управления Национальной полиции и оперативные сотрудники Департамента стратегических расследований Украины согласно постановлению Печерского суда Киева провели обыски в СК Прометей, Академия Прометей и их спортивных подразделениях, а также пришли в офисы и дома спонсоров клуба, в дом, где живет моя семья".

"Кроме того, 8 августа, без каких-либо определений суда был проведен незаконный обыск моего гостиничного номера в Киеве, где я находился в командировке по делам Профессиональной Волейбольной Лиги Украины. Во время обыска так называемые правоохранители вели себя дерзко, безосновательно жестоко и максимально унизительно, применяли физическую силу и угрожали оружием. Незаконно изъяли мой личный телефон и ноутбук. В один момент из нас всех сделали воров и предателей государства".

Нас обвиняют в отмывании средств через СК Прометей, обвинения в сотрудничестве со страной агрессором и т.д. Девять часов унижений результатом которых стал акт с формулировкой – ничего не обнаружено.

https://prometeyvc.com/ua

"Сегодня украинский бизнес борется за выживание. Предприниматели платят налоги, обеспечивают страну рабочими местами, обязательно поддерживают военных. В частности СК Прометей за время войны передал нашим военным новейший комплекс БПЛА H10 Poseidon II, летательные аппараты – Аист-100, сотни FPV – дронов и прочее на сумму более 30 млн грн".

"И мы видим, как массово уголовные производства все чаще используются как инструмент давления на бизнес, работа которого во время таких действий останавливается. Я уверен, что дело против СК Прометей носит откровенно заказной характер. Что подтверждается тем, что в СМИ были заблаговременно опубликованы фейковые новости якобы из материалов дела. Я всегда выступал послом украинского спорта, за мной всегда следовали люди, которые готовы были вкладывать в спортивное будущее".

"Какой результат мы имеем на сегодняшний день, из-за произошедших событий. Мы потеряли финансовую поддержку меценатов, которые не готовы нести репутационные потери из-за своих намерений спонсорства украинского спорта. Сама суть их вовлеченности в спорт – это репутационные поступления, которые у нас забрали силовые структуры еще на этапе расследования, делая его громким".

https://prometeyvc.com/ua

"Недавно подобная судьба уже постигла волейбольный клуб Аланта, который из-за обысков в компании Александра Запышного потерял финансирование и перестал существовать".

"В конце я хочу еще раз подчеркнуть, что СК Прометей - это проект, который за время своего существования не нарушил ни одного закона Украины, платил официальные зарплаты, налоги, развивал украинский волейбол и баскетбол. Регулярно поддерживал наших военных. Ни один спортсмен или сотрудник клуба не покинул страну, пользуясь правом выезда за границу".

Следовательно, вынужден сообщить, что СК Прометей - многократный чемпион Украины, постоянный участник еврокубковых соревнований и спортивная академия Прометей с сегодняшнего дня прекращают свое существование из-за давления правоохранительных органов. Я в свою очередь слагаю свои полномочия президента ПВЛУ и вице-президента ФВУ.

Судьба баскетбольного клуба Прометей, а также футбольного клуба Буковина остается неизвестной.

Напомним, что в январе этого года титульным спонсором Буковины стала компания "Dmart", которая принадлежит Владимиру Дубинскому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!