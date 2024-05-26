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Баскетбол

Прометей не будет выставлять команду на международные турниры в предстоящем сезоне

Вместо этого команда сосредоточиться на выступлениях в Украине.
26 мая, 19:35
Прометей / facebook.com/prometeybc
Прометей / facebook.com/prometeybc

Баскетбольный клуб Прометей объявил, что не будет выставлять команду на междунродные турниры в будущем сезоне.

Вместо этого клуб намерен сосредоточиться на выступлениях в Украине. 

Напомним, что в сезоне-2023/24 Прометей второй раз подряд выиграл Латвийско-эстонскую лигу, в которой выступал с начала полномасштабного вторжения. Также клуб был представлен в Высшей лиге, где взял чемпионство без единого поражения.

Это дает право Прометею в следующем сезоне выступать в Суперлиге, на которой клуб, как ожидается, и намерен сосредоточить свое внимание. Отметим, что в таком случае слобожанский клуб вернется в чемпионат впервые с сезона-2021/22.

Также отдельно отмечено, что игроки состава, который играл в ЛЭЛ могут и не вернуться в Украину, как отметили в клубе, они открыты для предложений. Также Прометей покинет главный тренер Роман Гинзбург.

"Уже третий год все мы не перестаем держать оборону против ужасной агрессии со стороны росии.  

Да, нам и нашим европейским партнерам хватило сил поддерживать клуб в течение двух ярких сезонов, при которых мы достигли невероятных показателей и вышли на высокий уровень европейского баскетбола. Однако, наши приоритеты сегодня - это Украина, поддержка наших Вооруженных сил и победа! 

Именно поэтому было принято решение сосредоточиться на украинском составе команды, который в этом году продемонстрировал высокие результаты. И как победитель Высшей лиги получил право на участие в соревнованиях Суперлиги. Мы готовы к новому сезону в Украине!" - объяснили свое решение в Прометее.

Напомним, что действующим чемпионом Суперлиги является Днепр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Прометей

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