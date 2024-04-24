Днепр - чемпион Украины по баскетболу

Днепровский коллектив в финальном противостоянии не оставил шансов Ровно.

В рамках финала Суперлиги Украины по баскетболу встречались Днепр и Ровно.

Первый матч, который прошел в Днепре, завершился победой хозяев - 75:63.

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Второй поединок состоялся в Ровно. В первой половине встречи команды на двоих набрали 45 очков (19:26 в пользу Днепра). Этот результат стал повторением антирекорда сезона. Прошлый результат был установлен 4 октября. Тогда БИПА и Кривбасс также набрали 45 очков за первую половину матча.

Днепр сумел увеличить свое преимущество во второй половине, что позволило им победить в поединке и серии в целом.

Ровно - Днепр 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Напомним, бронзовые медали сезона выиграл Киев-Баскет.

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