Франковск-Прикарпатье разгромил Киев-Баскет и защитил титул чемпиона женской Суперлиги
В воскресенье, 31 марта, в рамках финального поединка плей-офф женской Суперлиги сошлись Франковск-Прикарпатье, защищавший статус прошлогоднего чемпиона, и Киев-Баскет.
Уже в первой же четверти чемпионки заметно вырвались вперед, оформив комфортное преимущество, которое они развивали в каждой четверти встречи.
Особенно у ивано-франковского коллектива успешной выдалась третья четверть, которая завершилась со счетом 22:5 - в тот момент все прекрасно понимали, что матч, по сути, уже завершен.
В итоге Франковск-Прикарпатье добыл разгромную победу со счетом 73:40 и второй год подряд (и второй раз в своей истории) стал чемпионом женской Суперлиги.
Лучшей баскетболисткой поединка стала представительница команды-победительницы Оксана Моллова, собравшая линию из 23 очков, 10 подборов и 5 передач.
Киев-Баскет - Франковск-Прикарпатье 40:73 (9:18, 11:17, 5:22, 15:16)
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Стоит отметить, что в матче за третье место Ровно обыграло ИнтерХим со счетом 71:64 и завоевало бронзовые медали чемпионата.
К тому же, после Финала четырех состоялось вручение индивидуальных наград по итогам прошедшего сезона. Примечательно, что все награды достались участницам финального поединка.
Так, MVP Суперлиги признали Оксану Моллову (Франковск-Прикарпатье). Ее одноклубницы Кристина Филевич стала лучшей на позиции форварда, а Дарья Кононученко - лучшей молодой баскетболисткой сезона.
Анжелика Ляшко из Киев-Баскет была признана лучшей защитницей, а ее партнерша по команде Анна Сугак стала лучшей центровой.
Напомним, что параллельно идет плей-офф мужской Суперлиги. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей сезона-2023/24.
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