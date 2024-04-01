iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

ЛеБрон: У меня осталось не так много времени

"Король" намекнул на завершение карьеры в ближайшем будущем.
Сегодня, 12:21
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

После победного матча против Бруклина (116:104) суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс ответил на важный вопрос о своем будущем.

Выдав выступление, которое позволило ему повторить достижение Майкла Джордана, 39-летний форвард признался, что чувствует приближение завершение карьеры.

"(Я буду играть) не так долго. Не очень долго. Очевидно, что я уже на другой стороне этого холма. Я не отыграю в НБА еще 21 год, это точно", - цитирует ЛеБрона BasketNews.

"Вряд ли все это продлится очень долго. Я не знаю, что закроет эту дверь или когда она закроется и я завершу карьеру, но у меня осталось не так уж много времени".

Читай также: Экс-игрок НБА, бывший под следствием, согласовал контракт с европейским клубом

В нынешнем сезоне ЛеБрон Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 7,3 подбора и 8,1 передачи за матч. На данный момент Лейкерс занимают девятое место Западной конференции, имея баланс побед 42-33.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Статьи по теме

ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков
НБА: Милуоки одержал победу над Оклахомой, Лейкерс одолели Индиану НБА: Милуоки одержал победу над Оклахомой, Лейкерс одолели Индиану
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
Группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино Группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Группа игроков Челси требует от клуба уволить Почеттино
Другие14:10
В Украине работает Центр психологической поддержки "Пространство жизни". Новости партнеров
Европа13:35
Руководство Фенербахче обсудило с игроками возможную смену лиги
Украина13:25
Франковск-Прикарпатье разгромил Киев-Баскет и защитил титул чемпиона женской Суперлиги
Европа12:59
Анчелотти ответил на критику Гвардиолы относительно календаря
НБА12:21
ЛеБрон: У меня осталось не так много времени
Другие страны11:59
Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание
Европа11:57
Бывший технический директор Аякса вернется в Боруссию Д
Бокс11:42
"Больше шоу, а не бой": Альварес не в восторге от будущего поединка Тайсона и Джейка Пола
Теннис11:34
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK