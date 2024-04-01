ЛеБрон: У меня осталось не так много времени

После победного матча против Бруклина (116:104) суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс ответил на важный вопрос о своем будущем.

Выдав выступление, которое позволило ему повторить достижение Майкла Джордана, 39-летний форвард признался, что чувствует приближение завершение карьеры.

"(Я буду играть) не так долго. Не очень долго. Очевидно, что я уже на другой стороне этого холма. Я не отыграю в НБА еще 21 год, это точно", - цитирует ЛеБрона BasketNews.

"Вряд ли все это продлится очень долго. Я не знаю, что закроет эту дверь или когда она закроется и я завершу карьеру, но у меня осталось не так уж много времени".

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В нынешнем сезоне ЛеБрон Джеймс набирает в среднем 25,2 очка, 7,3 подбора и 8,1 передачи за матч. На данный момент Лейкерс занимают девятое место Западной конференции, имея баланс побед 42-33.

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