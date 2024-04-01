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Баскетбол

ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков

К тому же, суперзвезда Лейкерс превзошел своего главного конкурента по гонке за звание величайшего в одном из показателей.
Сегодня, 08:37
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс на выезде обыграли Бруклин со счетом 116:104.

Лучшим игроком встречи стал звездный форвард "озерников" ЛеБрон Джеймс, который набрал линию из 40 очков (13/17 с игры, 9/10 с дальней дистанции), 7 подборов и 5 передач.

Как сообщает ESPN, Джеймс стал лишь вторым игроком в истории НБА, который в возрасте 39+ лет набрал 40+ очков более одного раза.

ЛеБрон повторил рекорд великого Майкла Джордана: на счету "Короля" теперь два таких матча, в то время как у легенды Чикаго три подобных выступления.

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При этом Джеймс сумел стать единоличным рекордсменом по количеству матчей с 30+ очками за карьеру.

Форвард ЛАЛ набирал 30+ очков 672 раза. Ранее рекорд принадлежал все тому же Джордану (671 матч с 30+ очками).

Ранее стало известно, что третий пик драфта 2023 года Скут Хендерсон стал автором нового антирекорда НБА по эффективности в одном матче.

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ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков
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