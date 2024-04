ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков

LeBron James now holds the record for the most 30-point games in NBA history 1. LeBron James: 672 2. Michael Jordan: 671 3. Wilt Chamberlain: 557 (h/t @georgemikan ) pic.twitter.com/R660d3EVN2

