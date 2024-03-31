Третий пик драфта-2023 установил абсолютный антирекорд НБА

Скут Хендерсон явно не таким образом хотел вписать свое имя в историю лиги.

Днем ранее состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Майами на своем паркете уничтожил Портленд со счетом 142:82.

Эту игру захотят забыть все представители Трэйл Блэйзерс, особенно Скут Хендерсон.

Как сообщает NBACentral, третий пик драфта 2023 года завершил матч с невероятно ужасным рейтингом эффективности (-58), что стало новым худшим результатом в истории лиги.

Scoot Henderson(-58) just had the lowest +/- in NBA HISTORY 😳 pic.twitter.com/BRONATyQT6 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 30, 2024

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Ранее антирекорд принадлежал Мэнни Харрису, который в 2011 году, будучи игроком Кливленда, завершил встречу со все тем же Майами с показателем -57.

Стоит также отметить, что НБА официально ввела статистический показатель рейтинга эффективности "+/-" в сезоне-2007/08.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и обзорами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

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