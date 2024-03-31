iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Третий пик драфта-2023 установил абсолютный антирекорд НБА

Скут Хендерсон явно не таким образом хотел вписать свое имя в историю лиги.
Сегодня, 10:40
Скут Хендерсон / Getty Images
Скут Хендерсон / Getty Images

Днем ранее состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Майами на своем паркете уничтожил Портленд со счетом 142:82.

Эту игру захотят забыть все представители Трэйл Блэйзерс, особенно Скут Хендерсон.

Как сообщает NBACentral, третий пик драфта 2023 года завершил матч с невероятно ужасным рейтингом эффективности (-58), что стало новым худшим результатом в истории лиги.

Читай также: Форвард Фенербахче установил исторический рекорд Евролиги

Ранее антирекорд принадлежал Мэнни Харрису, который в 2011 году, будучи игроком Кливленда, завершил встречу со все тем же Майами с показателем -57.

Стоит также отметить, что НБА официально ввела статистический показатель рейтинга эффективности "+/-" в сезоне-2007/08.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и обзорами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс

Статьи по теме

Портленд повторил достижение Голден Стэйт, выставив в старте пять новичков Портленд повторил достижение Голден Стэйт, выставив в старте пять новичков
Игрок Оклахомы потерял сознание во время матча с Портлендом Игрок Оклахомы потерял сознание во время матча с Портлендом
Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом
Разгром Портленда Оклахомой - пятый самый крупный в истории НБА Разгром Портленда Оклахомой - пятый самый крупный в истории НБА
Помочь журналистам

Видео

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа12:20
Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога
НБА12:11
Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл
Европа11:45
Гвардиола: Мы играем каждые три дня, а у Реала девять дней на подготовку
Украина11:33
Суперлига: Ровно и Старый Луцк встретятся в рамках второго матча четвертьфинальной серии
Украина11:30
Плей-офф Суперлиги Украины: Старый Луцк и Ровно сыграют второй матч серии
Европа11:25
Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом
Автоспорт11:21
Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки
Европа10:59
Винисиус: Мы победим, когда расисты будут отправляться с трибун прямо в тюрьму
НБА10:57
Сакраменто Леня потерял двух важных игроков на длительный срок
НБА10:40
Третий пик драфта-2023 установил абсолютный антирекорд НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK