НБА: Бостон прервал серию поражений победой над Новым Орлеаном, Милуоки обыграл Атланту

В ночь на воскресенье, 31 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло всего три матча.

В первой игре вечера Бостон на выезде реабилитировался за два поражения подряд - от "кельтов" пострадал Новый Орлеан. Святослав Михайлюк на паркете не появлялся.

Эстафету подхватили Орландо и Мемфис, которые не смогли подарить борьбу: Мэджик разгромили своего оппонента +30.

Игровой день завершился встречей Атланты и Милуоки. "Ястребы" попытались составить конкуренцию чемпиону-2021, но домашний матч для них завершился поражением.

Новый Орлеан – Бостон 92:104 (37:28, 20:31, 11:24, 24:21)

Новый Орлеан: Уильямсон (25 + 9 подборов), Макколлум (24 + 6 передач), Джонс (18), Мерфи (11 + 9 подборов), Валанчюнас (2) – старт; Нэнс (5), Маршалл (5), Дэниелс (2), Хоукинс (0), Райан (0).

Бостон: Тейтум (23 + 9 подборов), Порзингис (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Браун (17 + 7 подборов + 6 передач), Уайт (15), Холидэй (13 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Хорфорд (9), Тиллман (3), Хаузер (3), Притчард (2).

Орландо – Мемфис 118:88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33)

Орландо: Саггс (15), Картер (15 + 13 подборов), Банкеро (13 + 9 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Ф. Вагнер (13), Хьюстан (9) – старт; Энтони (15), Фульц (12), Инглс (11), Битадзе (4), М. Вагнер (4), Скофилд (3), Окики (2), Блэк (2).

Мемфис: Пиппен (11), Джексон (11), Ларэвиа (10), Кеннард (9), Джарен Джексон (4) – старт; Гудвин (16 + 11 подборов), Кларк (13), Перейра (7 + 8 подборов), Стивенс (7), Симпсон (0).

Атланта – Милуоки 113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33)

Атланта: Богданович (38 + 10 подборов), Мюррэй (20 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хантер (13), Капела (10 + 8 подборов), Крейчи (8) – старт; Фернанду (10), Мэттьюз (9), Мэтьюс (3), Форрест (2), Уиндлер (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 16 подборов + 8 передач), Миддлтон (21 + 6 передач), Беверли (18), Б. Лопес (13), Бизли (10) – старт; Портис (13), Краудер (5), Коннотон (4), Грин (2).

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