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Баскетбол

Форвард Фенербахче установил исторический рекорд Евролиги

Найджел Хейс удивил своей результативностью.
Сегодня, 13:40
Найджел Хейс / Getty Images
Найджел Хейс / Getty Images

Игрок Фенербахче Найджел Хейс вошел в историю Евролиги.

Баскетболист набрал 50 очков за один матч - против берлинской Альбы (103:68). Хейс записал в свой актив 50 очков и реализовал 9/11 двухочковых, 9/16 трехочковых, проведя 30 минут на площадке.

Найджел превзошел рекорд Шейна Ларкина, которому в 2019 году набрал 49 очков.

"Это были усилия клуба, командные усилия, и я очень горжусь собой за то, что я это сделал. Я очень горжусь собой, своей работой и всем, что я сделал. Это большая честь", – прокомментировал игрок.

Напомним, Прометей выступит в четвертьфинале плей-офф Латвийско-эстонской лиги.

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