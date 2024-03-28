iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Прометей выступит в четвертьфинале плей-офф Латвийско-эстонской лиги

Вскоре "титаны" начнут путь по защите статуса действующего чемпиона соревнования.
Сегодня, 11:28
Прометей - ТалТех/OPTIBEТ / https://prometeybc.com/ua
Прометей - ТалТех/OPTIBEТ / https://prometeybc.com/ua

В среду, 27 марта, состоялся финальный матч регулярного сезона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, в котором Прометей разгромил ТалТех/OPTIBEТ со счетом 104:81.

По итогам регулярки команда из Слобожанского с показателем 26-4 заняла второе место и квалифицировалась в четвертьфинал плей-офф.

На данной стадии постсезона соперником "титанов" станет латвийский Огре, который финишировал седьмым. Четвертьфиналы пройдут в формате серии до двух побед.

Первый четвертьфинальный матч между командами состоится в субботу, 30 марта. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Читай также: Плей-офф Суперлиги Украины: Днепр снова сыграет с Галичиной

Стоит отметить, что Прометей - действующий чемпион ЛЭБЛ, куда команда Ронена Гинзбурга заявилась в прошлом сезоне из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

Напомним, что недавно Прометей прекратил участие в Еврокубке, разгромно уступив французскому Бургу на стадии четвертьфинала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Прометей

Статьи по теме

Прометей разгромно уступил Бургу в четвертьфинале Еврокубка Прометей разгромно уступил Бургу в четвертьфинале Еврокубка
Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка, разгромив Арис Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка, разгромив Арис
Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка за счет победы над Хапоэлем Тель-Авив Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка за счет победы над Хапоэлем Тель-Авив
Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:32
Французский гранд установил ценник на своего лидера
НБА13:28
Игрок Денвера встал на защиту брата, отстраненного из-за дела о ставках на матчи НБА
Евро-202413:03
"Приятная история на фоне ужаса дома": Украина - 14-я в рейтинге силы Евро-2024 - GOAL
Европа12:59
"Чувствую себя счастливым и гордым": Судаков прокомментировал выход на Евро-2024
Футбол12:34
Надежный друг и фотограф: хавбек Реала подколол своих товарищей по сборной
Европа12:28
Экс-защитник сборной Англии посоветовал Саутгейта Ливерпулю
Европа11:58
Два французских клуба поспорят за экс-тренера Шахтера
Формула 111:50
Ред Булл не исключает возможность возвращения Сайнса
Украина11:28
Прометей выступит в четвертьфинале плей-офф Латвийско-эстонской лиги
Европа11:22
Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK