Прометей выступит в четвертьфинале плей-офф Латвийско-эстонской лиги

В среду, 27 марта, состоялся финальный матч регулярного сезона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, в котором Прометей разгромил ТалТех/OPTIBEТ со счетом 104:81.

По итогам регулярки команда из Слобожанского с показателем 26-4 заняла второе место и квалифицировалась в четвертьфинал плей-офф.

На данной стадии постсезона соперником "титанов" станет латвийский Огре, который финишировал седьмым. Четвертьфиналы пройдут в формате серии до двух побед.

Первый четвертьфинальный матч между командами состоится в субботу, 30 марта. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Стоит отметить, что Прометей - действующий чемпион ЛЭБЛ, куда команда Ронена Гинзбурга заявилась в прошлом сезоне из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

Напомним, что недавно Прометей прекратил участие в Еврокубке, разгромно уступив французскому Бургу на стадии четвертьфинала.

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