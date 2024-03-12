Прометей разгромно уступил Бургу в четвертьфинале Еврокубка

К сожалению, команда Ронена Гинзбурга не смогла преодолеть барьер в виде французского коллектива.

Во вторник, 12 марта, в Бург-ан-Бресс прошел матч 1/4 финала Еврокубка, в котором сошлись местный Бург и Прометей.

В первой половине игры коллектив из Слобожанского ни в чем не уступал победителю группы В, который за 18 матчей группового этапа проиграл лишь четыре раза.

На большой перерыв украинцы ушли при отставании в одно очко. Однако то, что произошло в третьей четверти, поставило крест на надеждах Ронена Гинзбурга и его подопечных второй год подряд выйти в полуфинал турнира.

Прометей мало бросал, много промахивался и слишком много позволил своему сопернику. В итоге четверть завершилась со счетом 34:13.

По ходу четвертой 10-минутки украинский клуб попытался вернуться в игру, но усилий игроков не хватило, чтобы хотя бы организовать клатч.

В итоге Прометей потерпел поражение и покинул Еврокубок, а Бург отправился в полуфинал, где французы встретятся с победителем пары Хапоэль Тель-Авив - Бешикташ.

Лучшим игроком встречи стал центровой Прометея Ондржей Балвин, который собрал линию из 19 очков, 14 подборов и 2 блок-шотов.

Бург - Прометей 95:82 (17:16, 28:28, 34:13, 16:25)

Бург: Морган (17 + 7 подборов, + 3 передачи + 2 перехвата), Майк (17 + 7 подборов + 3 передачи + 2 перехвата), Льюис (12 + 4 подбора + 7 передач + 3 перехвата), Кокила (9 + 3 подбора + 2 передачи + 2 блок-шота), Рисаше (3) - старт; Салаш (12 + 4 подбора), Браун (11 + 2 перехвата), Джулиан (9), Бенитез (3 + 3 подбора), Масса (2).

Прометей: Агада (11 + 4 подбора + 3 передачи + 2 перехвата), Ткаченко (11 + 2 подбора), Кеннеди (10 + 11 подборов + 5 передач), Клевелл (9 + 3 подбора + 2 передачи), Одиасе (3) - старт; Балвин (19 + 14 подборов + 2 блок-шота), Марч (13 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Липовый (6), Сидоров (0 + 2 передачи), Бобров (0), Лукашов (0).

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