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Баскетбол

Прометей обыграл Огре в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф ЛЭБЛ

Коллектив из Слобожанского приблизился к выходу в полуфинал турнира.
Сегодня, 14:37
Прометей / https://prometeybc.com/ua
Прометей / https://prometeybc.com/ua

В субботу, 30 марта, в Риге состоялся первый матч четвертьфинального противостояния плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги между Прометеем и Огре.

После равной первой четверти команда Ронена Гинзбурга следующие две 10-минутки провела очень результативно, при этом не забыв об обороне собственного кольца.

В итоге на заключительную четверть "титаны" вышли при 15-очковом преимуществе, которое сохранилось к финальной сирене.

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Таким образом Прометей повел в серии, которая проводится до двух побед. Второй поединок состоится в среду, 3 апреля, в 19:00 по киевскому времени.

Прометей - Огре - 97:82 (20:20, 27:19, 28:21, 22:22)

Прометей: Марч (18 + 9 подборов + 4 передачи + 2 перехвата), Лукашов (11 + 4 передачи), Кеннеди (9), Одиасе (12), Бобров (2) - старт; Клавелл (9 + 4 передачи), Балвин (15 + 9 подборов), Ткаченко (11), Сидоров (4 + 5 передач), Санон (6).

Огре: Даргайс (6 + 6 передач), Медисс (9), Зебергс (4), Мистерс (17 + 7 подборов + 3 перехвата), Кулаковскис (10)  - старт; Апситис (9), Ластинтьш (0), Кампусс (2), Корум (9), Дей (11), Юцикас (5), Атарс (0).

Стоит отметить, что в трех остальных парах четвертьфинала также победили фавориты своих противостояний. Напомним, что Прометей - действующий чемпион ЛЭБЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Прометей

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