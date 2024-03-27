Плей-офф Суперлиги Украины: онлайн-трансляция всех матчей
ISPORT представляет вашему вниманию онлайн трансляции матчей украинской баскетбольной Суперлиги.
Баскетбольный сезон-2023/24 добрался до своей финальной стадии плей-офф, в котором сыграют восемь лучших команд.
Сегодня, 27 марта, будут сыграны три поединка. ISPORT представляет вашему вниманию онлайн трансляции плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги.
С результатами и расписанием всех поединков стадии плей-офф вы можете ознакомиться также на нашем сайте.
Онлайн трансляции матчей 27 марта
17:00 Днепр - Политехника-Галичина
18:00 Черкаськи Мавпы - Запорожье
19:00 Ровно - Старый Луцк
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