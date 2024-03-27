Плей-офф Суперлиги Украины: онлайн-трансляция всех матчей

Баскетбольный сезон-2023/24 добрался до своей финальной стадии плей-офф, в котором сыграют восемь лучших команд.

Сегодня, 27 марта, будут сыграны три поединка. ISPORT представляет вашему вниманию онлайн трансляции плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги.

С результатами и расписанием всех поединков стадии плей-офф вы можете ознакомиться также на нашем сайте.

Онлайн трансляции матчей 27 марта

17:00 Днепр - Политехника-Галичина

18:00 Черкаськи Мавпы - Запорожье

19:00 Ровно - Старый Луцк

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