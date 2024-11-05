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Баскетбол

Дэвис усугубил повреждение левой стопы

Эта проблема преследует звезду Лейкерс еще с конца прошлого сезона.
Сегодня, 11:26
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс проиграли выездной матч Детройту со счетом 103:115.

Лучшим игроком встречи стал звездный бигмен "озерников" Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 9 подборов и 4 передачи за 39 минут на паркете.

Однако по ходу четвертой четверти 31-летний игрок усугубил повреждение левой стопы, сообщает ESPN.

По информации источника, эта проблема появилась у Дэвиса в конце прошлого сезона и она не отпускала его даже во время Олимпиады-2024.

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"Я поговорю с врачом и выясню, что именно происходит. Честно говоря, я борюсь с этим с лета, и моя цель в каждой игре - быть на площадке. Я просто приземлился прямо на то место, которое меня убивало. Так что мы разберемся с этим", - сказал Дэвис после игры.

Несмотря на это, Лейкерс не исключили Дэвиса из состава на следующий выездной матч против Мемфиса, который состоится 7 ноября. При этом отмечается, что команда будет изо дня в день следить за этой ситуацией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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