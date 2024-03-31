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Баскетбол

"Ты с*ка, твои мама, бабушка, тетя - с*ки": НБА оштрафовала тренера и игрока Филадельфии

Келли Убре выдал цитату, которую поддержали фанаты.
Сегодня, 13:08
Келли Убре / Getty Images
Келли Убре / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила о том, что главный тренер Филадельфии Ник Нерс и его подопечный Келли Убре были оштрафованы на 50 тысяч каждый за оскорбление судей.

Инцидент произошел по завершению матча 76-х с Клипперс (107:108) несколькими днями ранее.

После того, как судьи не зафиксировали фол на Убре на последних секундах, игрок и тренер подбежали к рефери и высказали им все, что они о них думали.

Особенно отметился баскетболист, который выдал фразу: "Ты с*ка, твоя бабушка с*ка, твоя тетя с*ка, твоя мама с*ка", поочередно указывая на каждого из официальных лиц матча.

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Стоит отметить, что вскоре после поединка руководитель судейской бригады Кевин Скотт признал ошибку рефери, из-за которой Филадельфия потерпела поражение.

Ранее стало известно, что Сакраменто Кингз проведет остаток регулярного сезона без двух важных игроков, один из которых не успеет вернуться даже во время постсезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Келли Убре

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