"Ты с*ка, твои мама, бабушка, тетя - с*ки": НБА оштрафовала тренера и игрока Филадельфии

НБА на своем официальном сайте объявила о том, что главный тренер Филадельфии Ник Нерс и его подопечный Келли Убре были оштрафованы на 50 тысяч каждый за оскорбление судей.

Инцидент произошел по завершению матча 76-х с Клипперс (107:108) несколькими днями ранее.

После того, как судьи не зафиксировали фол на Убре на последних секундах, игрок и тренер подбежали к рефери и высказали им все, что они о них думали.

Особенно отметился баскетболист, который выдал фразу: "Ты с*ка, твоя бабушка с*ка, твоя тетя с*ка, твоя мама с*ка", поочередно указывая на каждого из официальных лиц матча.

Kelly Oubre to the officials…



“You a b*tch”

“You get it”



“Yo grandma is a b*tch

“Yo auntie is a b*tch”

“Yo mama is a b*tch”



This is crazy 😭😭 pic.twitter.com/aIJxFCmoCd — Khiz (@KhizHoop) March 28, 2024

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Стоит отметить, что вскоре после поединка руководитель судейской бригады Кевин Скотт признал ошибку рефери, из-за которой Филадельфия потерпела поражение.

Ранее стало известно, что Сакраменто Кингз проведет остаток регулярного сезона без двух важных игроков, один из которых не успеет вернуться даже во время постсезона.

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