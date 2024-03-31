Сакраменто Леня потерял двух важных игроков на длительный срок
Незадолго до старта постсезона Сакраменто Кингз потерял двух важных исполнителей.
Как сообщает ESPN, в недавней игре против Далласа (103:107) растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена получил Малик Монк.
Ожидается, что 26-летний защитник пропустит от четырех до шести недель.
К тому же, команда Алексея Леня не сможет рассчитывать на Кевина Хертера, который выбыл до конца сезона.
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По информации источника, 25-летнему "снайперу" из-за серьезной травмы левого плеча понадобилась операция, которая досрочно завершила его сезон.
На данный момент Сакраменто (42-31) занимает восьмое место Западной конференции, которое позволит команде Леня выступить в турнире плей-ин.
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