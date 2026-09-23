Испанский клуб расторг контракт с Ленем спустя девять дней после подписания

Баскония распрощалась с украинским баскетболистом, получившим травму уже на первой тренировке.

Баскония объявила о досрочном прекращении сотрудничества с украинским центровым Алексеем Ленем.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

33-летний баскетболист только 14 сентября пополнил состав Басконии, подписав контракт на два года. Однако уже на первой тренировке своей новой команды украинец получил повреждение, после чего стороны по обоюдному согласию договорились о расторжении соглашения.

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"После успешного прохождения медицинского обследования украинский игрок провел свою первую тренировку с командой. Однако после этой первой тренировки он почувствовал дискомфорт в стопе в области, которая лечилась в прошлом сезоне.

Учитывая характер и время появления дискомфорта, клуб и Алексей Лень решили проконсультироваться с дополнительными медицинскими экспертами, чтобы определить наилучший способ действий. Эти консультации проходили в течение последних нескольких дней.

Хотя признаков новых травм нет, Баскония и Алексей Лень пришли к согласию, что, учитывая обстоятельства и текущий этап сезона, наилучшим результатом для обеих сторон будет взаимное расторжение контракта, который их связывает. Это даст Алексею Леню необходимое время для лечения дискомфорта и подготовки к своему будущему", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Лень играл за мадридский Реал. В апреле украинский баскетболист получил травму левой стопы, а в июле стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Ранее Лень также выступал в НБА за команды Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Визардс и Лос-Анджелес Лейкерс.

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