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Баскетбол

Судьи признали собственную ошибку, из-за которой Филадельфия проиграла Клипперс

Слабое утешение для 76-ых, которые ведут борьбу за место в постсезоне.
Сегодня, 09:44
Ник Нерс / Getty Images
Ник Нерс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярки НБА Филадельфия на своем паркете уступила Клипперс со счетом 107:108.

На результат матча повлиял инцидент во время последнего владения. 

На последних секундах поединка свингмен 76-х Келли Убре прорывался к кольцу, где его жестко встретил форвард "парусников" Пол Джордж. Судьи не зафиксировали фол, присудив итоговую победу коллективу из Лос-Анджелеса.

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Однако после матча руководитель судейской бригады Кевин Скотт признал ошибку рефери, сообщает ESPN.

"В последней атаке судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. В записи видно, что защитник Джордж отклонился влево при прыжке. В результате должен был быть зафиксирован фол".

Из-за поражения Филадельфия (39-34) опустилась на восьмое место Восточной конференции, которое позволит команде сыграть в турнире плей-ин.

Напомним, что недавно игрок Торонто был отстранен из-за подозрения в участии в ставках на свои выступления в матчах регулярного сезона НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Сиксерс

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