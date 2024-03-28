НБА: Оклахома в овертайме проиграла Хьюстону, Клипперс вырвали победу у Филадельфии

В ночь на четверг, 28 марта, в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации прошло сразу двенадцать матчей.

Бруклин в овертайме обыграл Вашингтон, Дрэймонд Грин получил два технических фола спустя всего четыре минуты, но это все равно не помешало Голден Стэйт одолеть Орландо, а Нью-Йорк продолжает погоню за вторым местом Востока, в этот раз обыграв Торонто.

Сан-Антонио завоевал 17-ю победу в сезоне, Оклахома не справилась в овертайме с Хьюстоном, а судейская ошибка стоила Филадельфии победы над Клипперс.

Вашингтон – Бруклин 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)

Вашингтон: Пул (38 + 7 подборов + 8 передач), Кузма (24 + 10 передач), Авдия (17 + 12 подборов), Кисперт (15), Холмс (0) – старт; Бэгли (18), Гилл (5), Дэвис (2), Вукчевич (0), Батлер (0), Болдуин (0).

Бруклин: Томас (38 + 7 передач), Шредер (21 + 8 передач), Бриджес (19), Клэкстон (17 + 13 подборов), Финни-Смит (4 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (12), Шарп (8), Уилсон (2), Клауни (1), Гильярд (0).

Шарлотт – Кливленд 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)

Шарлотт: Миллер (31), Мэнн (17 + 8 передач), Бриджес (17), Мицич (11 + 12 передач + 5 потерь), Ричардс (11 + 10 подборов) – старт; Г. Уильямс (16 + 7 подборов), Покушевски (10 + 7 подборов), Бертанс (5), Тор (0).

Кливленд: Аллен (24 + 8 подборов), Струс (19), Гарлэнд (14 + 12 передач + 5 потерь), Э. Мобли (10 + 6 передач), Окоро (7) – старт; Меррилл (17), Ньянг (14), Леверт (4 + 8 передач), Томпсон (2), Портер (0).

Орландо – Голден Стэйт 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)

Орландо: Банкеро (15 + 8 подборов), Ф. Вагнер (14), Картер (7), Саггс (4), Фульц (4) – старт; Энтони (26 + 7 подборов), Айзек (9), М. Вагнер (6 + 7 передач), Блэк (6), Инглс (2).

Голден Стэйт: Уиггинс (23), Карри (17 + 10 передач), Томпсон (15), Джексон-Дэвис (8 + 14 подборов), Др. Грин (0) – старт; Муди (12), Пэйтон II (10), Подземски (6 + 9 подборов), Луни (4 + 7 подборов), Сантос (3), Пол (3).

Торонто – Нью-Йорк 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)

Торонто: Дик (23), Трент (18 + 6 передач), Фримен-Либерти (14), Олиник (13 + 7 подборов + 8 передач), Агбаджи (0) – старт; Темпл (15), Нвора (7), Макдэниэлс (4), Б. Браун (3), Симмонс (2 + 6 передач), Ги (2).

Нью-Йорк: Макбрайд (29 + 7 передач), Брансон (26 + 7 передач), Дивинченцо (16), Хартенштайн (15), Харт (7 + 10 передач) – старт; Ачиува (19 + 12 подборов), Богданович (18), Робинсон (8), Милтон (7), Джеффрис (0), Симс (0), Диаките (0).

Атланта – Портленд 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)

Атланта: Мюррэй (30 + 7 передач), Богданович (16), Хантер (13), Капела (13 + 10 подборов), Крейчи (7) – старт; Мэтьюз (21), Уиндлер (11), Фернанду (7 + 9 подборов + 5 потерь), Форрест (2).

Портленд: Камара (17), Хендерсон (15 + 6 передач + 6 потерь), Рит (13), Рупер (7), Мюррэй (0) – старт; Бэнтон (31 + 9 передач), Хэгенс (10), Браун (7), Уокер (4), Минайя (2), Баджи (0).

Филадельфия – Клипперс 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)

Филадельфия: Мэкси (26 + 7 подборов + 8 передач), Убре (17 + 11 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Бамба (12 + 11 подборов), Лаури (7) – старт; Хилд (17), Батюм (9), Рид (5 + 7 подборов), Пэйн (0).

Клипперс: Джордж (22 + 10 подборов), Леонард (17 + 9 подборов), Харден (16 + 14 передач), Мэнн (14 + 7 подборов), Зубац (11) – старт; Пауэлл (11), Коффи (10), Уэстбрук (6), Пламли (1), Такер (0).

Мемфис – Лейкерс 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)

Мемфис: Бэйн (26 + 16 передач), Джарен Джексон (17 + 9 подборов), Пиппен (11), Джексон (10), Альдама (6) – старт; Ларэвиа (25), Стивенс (11), Джарро (8), Кларк (6), Перейра (4).

Лейкерс: Хачимура (32 + 10 подборов), Расселл (23), Джеймс (23 + 14 подборов + 12 передач), Хэйс (14 + 7 подборов), Ривз (13 + 11 передач) – старт; Принс (15), Динуидди (14 + 7 подборов), Кристи (2), Каслтон (0), Реддиш (0), Льюис (0), Мэйс (0), Джайлз (0).

Оклахома-Сити – Хьюстон 126:132 OT (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)

Оклахома-Сити: Гидди (31 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (23 + 10 передач + 5 потерь), Дорт (8), Уоллес (4), Холмгрен (2 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Джо (17 + 6 передач), Уиггинс (16), Хэйворд (13), Джейлин Уильямс (5), К. Уильямс (5 + 9 подборов), Мускала (2).

Хьюстон: Грин (37 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Томпсон (25 + 15 подборов), Брукс (20), Смит (16), Ванвлит (13 + 6 передач) – старт; Грин (7), Лэндейл (7), А. Холидэй (4), Буллок (3), Тэйт (0).

Чикаго – Индиана 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)

Чикаго: Дерозан (27), Вучевич (22 + 12 подборов), Уайт (18 + 7 подборов), Досунму (17), Карузо (12 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Драммонд (14 + 11 подборов), Крэйг (7), Грин (5), Битим (3), Картер (0), Терри (0), Тэйлор (0).

Индиана: Нембард (18), Сиакам (14 + 8 подборов), Халибертон (13), Тернер (12), Несмит (6) – старт; Макконнелл (12), Джексон (6), Смит (5), Топпин (5), Макдермотт (3), Браун (3), Джонсон (2), Шеппард (0), Уокер (0).

Миннесота – Детройт 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)

Миннесота: Рид (21 + 10 подборов), Макдэниэлс (20), Гобер (11 + 14 подборов), Конли (9 + 7 передач), Эдвардс (9) – старт; Андерсон (14), Александер-Уокер (11), Маклафлин (8), Гарза (2), Моррис (1), Майнотт (0), Миллер (0), Уоррен (0), Мур (0).

Детройт: Каннингем (32), Дюрен (11 + 11 подборов), Мету (8 + 7 подборов), Сассер (7), Эвбуомван (3) – старт; Флинн (14), Уайзмен (11), Браун (5), Бейхайм (0), Роден (0), Фурнье (0).

Юта – Сан-Антонио 111:118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)

Юта: Секстон (26 + 9 передач), Маркканен (25), Коллинз (18), Джордж (14 + 8 передач + 5 потерь), Хендрикс (8 + 8 подборов) – старт; Сенсабо (9), Льюис (5), Кесслер (4), Юртсевен (2), Шаманич (0), Поттер (0), Хортон-Такер (0).

Сан-Антонио: Васселл (31 + 6 передач), Вембаньяма (19 + 8 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов + 6 потерь), Сохан (17 + 9 подборов + 5 перехватов), Шэмпени (17), Джонс (3 + 9 передач) – старт; Брэнэм (17), Осман (9 + 7 подборов + 6 передач), Коллинз (4 + 6 передач), Уэсли (1), Барлоу (0).

Денвер – Финикс 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)

Денвер: Йокич (22 + 9 подборов + 10 передач), Гордон (18), Портер (18 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (13 + 6 передач), Джексон (11) – старт; Гиллеспи (8), Уотсон (5), Стротер (2), Дж. Холидэй (0), К. Браун (0).

Финикс: Дюрант (30 + 13 подборов + 5 блок-шотов + 8 потерь), Букер (17 + 9 передач), Аллен (13), Бил (10 + 7 передач), Юбэнкс (5) – старт; Гордон (10), Бол (8), Янг (6 + 9 подборов), О'Нил (5 + 7 подборов).

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