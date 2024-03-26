Атланта в матче с Бостоном оформила самый крупный камбек в истории франшизы

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Атланта завоевала невероятную победу над Бостоном со счетом 120:118.

По ходу второй четверти счет был 38:68 в пользу Селтикс, однако Хоукс сумели оформить камбек, отыграв 30-очковый дефицит, и вырвать победу.

Как сообщает ESPN, это был самый крупный камбек в истории Атланты (подобную статистику НБА ведет с сезона-1997/98).

Стоит отметить, что "ястребы" сумели организовать камбек при отсутствии целого ряда игроков во главе с Треем Янгом (всего в лазарете находятся восемь баскетболистов).

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Ранее комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, что лига рассматривает вариант с очередной сменой формата Матча всех звезд. Но при этом он также признал, что вряд ли что-то сможет "освежить" главное событие звездного уик-энда.

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