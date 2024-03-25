Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА

Будучи Самым ценным игроком Евролиги прошлого сезона, Александар Везенков впервые попал в НБА, присоединившись к Сакраменто в 2023 году.

Но несмотря на все свои достижения в Европе, в НБА 28-летний болгарин получает на так много шансов, что его не устраивает. До травмы голеностопа баскетболист получал в среднем 12,6 минуты на паркете.

"Это трудно. Их не волнует, что ты MVP. Тебе нужно проявить себя с самого начала. Если ты быстро адаптируешься, у тебя есть шанс. Если нет, то тебе будет очень сложно", - цитирует Везенкова BasketNews.

Затем Везенков выразил ощущение, что его недооценивают в НБА.

"Да, 100%. Думаю, мы (европейцы) можем играть. Все дело в наличии возможностей, хотя есть много ребят, чьи команды не очень хороши".

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"Теперь у (Василие) Мицича больше игрового времени (после обмена из Оклахомы в Шарлотт), он принимает свою роль и выполняет ее очень хорошо. Я не знаю, сможет ли он выйти в стартовом составе в этой лиге, но он может играть хорошие минуты и играть солидную роль в любой команде. Он знает игру".

В своем дебютном сезоне за Кингз Александар Везенков принял участие в 35 матчах в которых в среднем набирал 5,6 очка, 2,5 подбора и 0,4 передачи при 44,8% реализации с игры и 38% реализации трехочковых.

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