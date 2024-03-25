НБА хочет "освежить" Матч всех звезд, но понимает, что это практически невозможно

Руководство лиги не видит варианты, которые могут спасти главное событие звездного уик-энда.

Команда Восточной конференции сумела пробить 200-очковую отметку во время Матча всех звезд-2024, что произошло впервые в истории события.

В сумме команды набрали 397 очков, что в очередной раз было подчеркнуто отсутствием каких-либо оборонительных действий со стороны игроков. Это снова разочаровало всех фанатов, которые ждут от баскетболистов больших усилий.

Как сообщает BasketNews, НБА думает над решениями, которые должны повысить интерес болельщиков к Матчу всех звезд.

По информации источника, лига рассматривает вариант с проведением поединка между командами США и Остального мира. В таком формате раньше проходил Матч новичков.

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Однако комиссар НБА Адам Сильвер не уверен, что сейчас есть формат, который может спасти Матч всех звезд.

"Если бы я не видел, что произошло в этом году, думаю, мы были бы готовы к противостоянию США и других стран", — сказал Сильвер.

"Мы собираемся рассмотреть этот вариант. Но я думаю, что, возможно, мы уже прошли тот момент, когда что-то могло бы вернуть конкурентоспособность в Матч всех звезд".

Ранее стало известно, что Портленд повторил достижение Голден Стэйт 12-летней давности, выпустив стартовую пятерку, которая состояла исключительно из новичков.

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