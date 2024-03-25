НБА дисквалифицировала игроков, устроивших драку

Баскетболисты были наказаны за свои неигровые действия на площадке.

В воскресенье, 24 марта, в рамках регулярного сезона НБА Хьюстон обыграл Юту со счетом 147:119.

На старте второй четверти на площадке произошла потасовка при участии представителей обеих команд.

Зачинщиками потасовки стали Крис Данн (Юта) и Джабари Смит-младший (Хьюстон). Баскетболисты получили технические фолы и были удалены с площадки.

Как сообщает официальный сайт НБА, игроки получили последующие наказания.

Данн был дисквалифицирован на два матча без сохранения зарплаты за инициирование инцидента и нанесенный удар. Смит в свою очередь получил отстранение на одну игру, также без сохранения зарплаты.

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Дисквалификация начнется со следующих матчей, в которых эти игроки могли бы принять участие.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

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