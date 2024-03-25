НБА дисквалифицировала игроков, устроивших драку
В воскресенье, 24 марта, в рамках регулярного сезона НБА Хьюстон обыграл Юту со счетом 147:119.
На старте второй четверти на площадке произошла потасовка при участии представителей обеих команд.
Зачинщиками потасовки стали Крис Данн (Юта) и Джабари Смит-младший (Хьюстон). Баскетболисты получили технические фолы и были удалены с площадки.
Как сообщает официальный сайт НБА, игроки получили последующие наказания.
Данн был дисквалифицирован на два матча без сохранения зарплаты за инициирование инцидента и нанесенный удар. Смит в свою очередь получил отстранение на одну игру, также без сохранения зарплаты.
Читай также: Тренер Кливленда рассказал о полученных угрозах от ставочников
Дисквалификация начнется со следующих матчей, в которых эти игроки могли бы принять участие.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!