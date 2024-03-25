НБА: Милуоки одержал победу над Оклахомой, Лейкерс одолели Индиану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 25 марта, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 24 марта

Детройт – Новый Орлеан 101:114 (10:29, 31:28, 25:26, 35:31)

Детройт: Мету (17 + 8 подборов), Айви (16), Уайзмен (15 + 11 подборов), Браун (6), Сассер (3) – старт; Флинн (17), Бейхайм (13), Эвбуомван (7 + 7 подборов), Роден (5), Фурнье (2).

Новый Орлеан: Уильямсон (36 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (23 + 7 передач), Валанчюнас (13), Мерфи (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джонс (7) – старт; Маршалл (14 + 8 подборов), Нэнс (9), Альварадо (4), Робинсон-Эрл (0), Хоукинс (0).

Клипперс – Филадельфия 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)

Клипперс: Ленард (20), Джордж (18 + 5 потерь), Зубац (13 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харден (12 + 14 передач), Мэнн (6) – старт; Пауэлл (20), Пламли (8), Бостон (4), Браун (4), Коффи (2), Тайс (0), Мун (0).

Филадельфия: Макси (24 + 6 передач), Харрис (24), Убре (12 + 6 передач), Хилд (9), Бамба (5 + 7 подборов) – старт; Пэйн (23), Рид (10 + 8 подборов), Мартин (8), Даутин (3), Каунсил (3), Уилсон (0).

Майами – Кливленд 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)

Майами: Адебайо (15 + 16 подборов + 5 перехватов), Батлер (15 + 6 передач), Розир (14), Миллс (10), Йович (8) – старт; Хайсмит (18), Брайант (14), Калеб Мартин (11), Райт (8), Кэйн (5), Суайдер (3), О. Робинсон (0).

Кливленд: Э. Мобли (15), Гарлэнд (9), Аллен (9), Окоро (3), Леверт (2) – старт; Джонс (9), Бэйтс (9), Портер (8), М-с Моррис (7), Ньянг (6), Томпсон (6), Меррилл (1 + 6 передач).

Милуоки – Оклахома-Сити 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 19 подборов), Б. Лопес (14), Лиллард (11), Миддлтон (11 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Бизли (8) – старт; Портис (15), Коннотон (11), Краудер (10), Галлинари (3), Ливингстон (2), Боучэмп (2), Беверли (1), Джексон (0), Т. Адетокумбо (0).

Оклахома-Сити: Гидди (19 + 9 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (18), Гилджес-Александер (12), Дорт (7), Холмгрен (6) – старт; Уиггинс (8), Джо (6), К. Уильямс (6), Уотерс (6), Уоллес (5), Бийомбо (0), Хэйворд (0), Джейлин Уильямс (0), Мускала (0).

Миннесота – Голден Стэйт 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)

Миннесота: Эдвардс (23 + 8 передач), Рид (20 + 12 подборов + 6 потерь), Гобер (17 + 12 подборов), Конли (14 + 7 передач), Макдэниэлс (8) – старт; Александер-Уокер (11), Андерсон (10), Моррис (8), Маклафлин (3).

Голден Стэйт: Карри (31), Уиггинс (15), Куминга (14), Др. Грин (12 + 8 подборов), Подземски (7) – старт; Томпсон (16), Пол (7 + 6 передач), Джексон-Дэвис (6), Пэйтон II (2 + 8 подборов + 7 передач).

Лейкерс – Индиана 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46)

Лейкерс: Дэвис (36 + 16 подборов), Динуидди (26), Джеймс (26 + 10 передач), Ривз (25 + 8 передач), Хатимура (9) – старт; Принс (14), Реддиш (7), Хэйс (4), Кристи (3).

Индиана: Сиакам (36 + 12 подборов), Тернер (20), Нембард (15), Несмит (13), Халибертон (12 + 10 передач) – старт; Макконнелл (17 + 7 передач), Макдермотт (14), Топпин (11), Джексон (5), Шеппард (2), Смит (0).

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