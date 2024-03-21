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Баскетбол

Тренер Кливленда рассказал о полученных угрозах от ставочников

Все чаще представители НБА упоминают ставки в плане негативного влияния на игру и на их жизнь.
Сегодня, 20:27
Джей Би Бикерстафф / Getty Images
Джей Би Бикерстафф / Getty Images

Главный тренер Кливленд Кавальерс Джей Би Бикерстафф рассказал, что в прошлом сезоне он получал угрозы от ставочников, сообщает ESPN.

Об этом он рассказал перед матчем регулярки против Майами (104:107).

"Они получили мой номер телефона и присылали мне сумасшедшие сообщения о том, где я живу, о моих детях и обо всем таком. Так что это опасная игра и тонкая грань, по которой мы идем", — сказал Бикерстафф.

Наставник также рассказал, что сообщил об этом службе безопасности, которая затем обнаружила данного человека.

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"Никаких обвинений. Но они нашли его", - сказал тренер.

Напомним, что после недавней игры в Кливленде центровой Миннесоты Руди Гобер заявил, что, по его мнению, азартные игры "вредят баскетболу".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джей Би Бикерстафф

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