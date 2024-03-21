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Баскетбол

Дюрант обошел Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории НБА

В ответ на это событие четырехкратный чемпион обратился к Кей Ди.
Сегодня, 19:01
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Финикс обыграл Филадельфию со счетом 115:102.

Одним из лучших игроков встречи стал звездный форвард Санз Кевин Дюрант, набравший линию из 22 очков, 8 подборов, 4 передач и 3 блок-шотов.

Как сообщает официальный сайт НБА, по ходу поединка Дюрант обошел легендарного Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории лиги - Кей Ди занял восьмое место.

По данному случаю О'Нил во время эфира NBA on TNT обратился к 35-летнему форварду.

"Ты знаешь, что на этом все не заканчивается... посмотрим, сможешь ли ты добраться до 1-го места в списке лучших по очкам", - сказал "Дизель".

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Добраться до первого места будет невероятно сложно, так как рекорд постоянно обновляется ЛеБроном Джеймсом, который недавно пробил отметку в 40 тысяч очков.

Ранее стало известно, что победитель Мировой серии МЛБ 2009 года и его партнер завершают процесс приобретения контрольного пакета акций Миннесота Тимбервулвз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Шакил О`Нил Финикс Санз

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