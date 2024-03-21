Дюрант обошел Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории НБА
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Финикс обыграл Филадельфию со счетом 115:102.
Одним из лучших игроков встречи стал звездный форвард Санз Кевин Дюрант, набравший линию из 22 очков, 8 подборов, 4 передач и 3 блок-шотов.
Как сообщает официальный сайт НБА, по ходу поединка Дюрант обошел легендарного Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории лиги - Кей Ди занял восьмое место.
Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 8th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/5mG65h0U8d— NBA (@NBA) March 21, 2024
По данному случаю О'Нил во время эфира NBA on TNT обратился к 35-летнему форварду.
"Ты знаешь, что на этом все не заканчивается... посмотрим, сможешь ли ты добраться до 1-го места в списке лучших по очкам", - сказал "Дизель".
"You know it doesn't stop here... let's see if you can get to [1st all-time]"— NBA (@NBA) March 21, 2024
Shaq congratulates KD on passing him for 8th on the all-time scoring list 🤝 pic.twitter.com/tuQEUHOgLx
Читай также: Для двух игроков Детройта сезон досрочно завершился
Добраться до первого места будет невероятно сложно, так как рекорд постоянно обновляется ЛеБроном Джеймсом, который недавно пробил отметку в 40 тысяч очков.
Ранее стало известно, что победитель Мировой серии МЛБ 2009 года и его партнер завершают процесс приобретения контрольного пакета акций Миннесота Тимбервулвз.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!