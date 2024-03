Дюрант обошел Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории НБА

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Финикс обыграл Филадельфию со счетом 115:102.

Одним из лучших игроков встречи стал звездный форвард Санз Кевин Дюрант, набравший линию из 22 очков, 8 подборов, 4 передач и 3 блок-шотов.

Как сообщает официальный сайт НБА, по ходу поединка Дюрант обошел легендарного Шакила О'Нила в списке лучших скореров в истории лиги - Кей Ди занял восьмое место.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 8th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/5mG65h0U8d

По данному случаю О'Нил во время эфира NBA on TNT обратился к 35-летнему форварду.

"Ты знаешь, что на этом все не заканчивается... посмотрим, сможешь ли ты добраться до 1-го места в списке лучших по очкам", - сказал "Дизель".

"You know it doesn't stop here... let's see if you can get to [1st all-time]"



Shaq congratulates KD on passing him for 8th on the all-time scoring list 🤝 pic.twitter.com/tuQEUHOgLx