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Баскетбол

Победитель Мировой серии МЛБ с партнером завершают приобретение команды НБА

К концу нынешнего месяца еще одна франшиза лучшей баскетбольной лиги мира сменит владельца.
Сегодня, 18:41
Алекс Родригес / Getty Images
Алекс Родригес / Getty Images

Марк Лор и Алекс Родригес завершают приобретение контрольного пакета акций Миннесота Тимбервулвз и Миннесота Линкс (ЖНБА) у Глена Тейлора, сообщает The Athletic.

Они предоставили НБА подписанную финансовую документацию для завершения сделки.

Стоит отметить, что в 2021 году Лор и Родригес достигли соглашения о приобретении команд мужской и женской лиг в рассрочку за 1,5 миллиарда долларов. Тогда они приобрели по 20% акций клуба.

Им был установлен дедлайн, который завершался 23 марта, чтобы сообщить Тейлору, что они решили воспользоваться опцией.

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По информации источника, сделка по приобретению 40% акций организации будет закрыта к концу марта. В итоге Родригес и Лор будут контролировать 80% акций франшизы.

Напомним, что Алекс Родригес - бывший бейсболист, победитель Мировой серии 2009 года в составе Нью-Йорк Янкиз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз

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