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Баскетбол

Для двух игроков Детройта сезон досрочно завершился

Одним из "счастливчиков" оказался новичок Пистонс, который не смог завершить дебютную для себя компанию в НБА из-за непростой ситуации.
Сегодня, 17:55
Осар Томпсон / Getty Images
Осар Томпсон / Getty Images

В оставшихся тринадцати матчах регулярного сезона Детройт Пистонс не смогут рассчитывать сразу на двух исполнителей.

Как сообщает ESPN, сезон досрочно завершился для центрового Айзеи Стюарта и новичка Осара Томпсона.

Причем если травму бигмена нельзя назвать уникальной (растяжение правого подколенного сухожилия), то в случае с пятым пиком драфта-2023 все куда хуже.

По информации источника, у форварда "поршней" обнаружили тромб.

"Я просто рад, что врачи это заметили. Судя по той информации, которую я получил, они с этим справляются. Это медицинская ситуация, но я рад, что они это заметили", - заявил тренер Детройта Монти Уильямс.

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Пистонс сообщили, что Томпсону разрешили поддерживать физические кондиции. По завершению регулярки он вернется к бесконтактным тренировкам. Ожидается, что он будет готов вернуться в игру к старту следующего сезона.

В своем первом сезоне в НБА Осар Томпсон провел 63 матча (38 в старте), в которых набирал в среднем 8,8 очка, 6,4 подбора и 1,9 передачи.

Напомним, что вместе с Осаром на драфте 2023 года был выбран и его брат-близнец Амен, которого забрал Хьюстон под четвертым пиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

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