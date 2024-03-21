НБА: Бостон с Михайлюком победил Милуоки, Сакраменто с Ленем уверенно переиграли Торонто

В рамках очередного игрового дня в НБА состоялось 8 матчей, два из которых с участием украинцев.

Святослав Михайлюк и Алексей Лень приложились к победам своих Бостона и Сакраменто над Милуоки и Торонто, набрав 3 и 6 очков соответственно.

Кливленд - Майами 104:107

Кливленд: Аллен (25 + 20 подборов), Гарленд (20 + 9 передач), Ньянг (18), Леверт (16 + 12 передач + 5 потерь), Окоро (7), Меррилл (12), М-с Моррис (4), Портер (2), Томпсон (0).

Майами: Батлер (30), Розир (24), Йович (14), Миллс (10), Брайант (6 + 10 подборов), О. Робинсон (8), Хакес (7), Калеб Мартин (4), Райт (2), Хайсмит (2).

Детройт - Индиана 103:122

Детройт: Каннингем (23 + 10 передач), Айви (15), Дюрен (11 + 12 подборов), Эвбуомван (11), Умуде (8), Уайзмен (8 + 9 подборов), Мету (8), Бейхайм (6), Сассер (6), Фурнье (5), Браун (2), Флинн (0).

Индиана: Сиакам (25 + 8 подборов), Халибертон (20 + 9 передач), Несмит (14), Нембард (7), Тернер (6) - старт; Макконнелл (13 + 6 передач + 6 потерь), Джексон (10 + 11 подборов + 6 передач), Шеппард (9), Макдермотт (9), Топпин (5), Уокер (2), Браун (2), Джонсон (0).

Бостон - Милуоки 122:119

Бостон: Тейтум (31 + 8 подборов), Уайт (23 + 8 передач), Браун (21 + 8 подборов), Порзингис (17), Хорфорд (8), Притчард (19), Михайлюк (3), Тиллман (0), Корнет (0).

Милуоки: Лиллард (32 + 6 передач), Миддлтон (22 + 6 передач), Б. Лопес (8), Краудер (7), Бизли (6), Портис (24 + 15 подборов), Беверли (9), Коннотон (7), Галлинари (4), Грин (0).

Торонто - Сакраменто 89:122

Торонто: Трент (18), Агбаджи (13), Б. Браун (9 + 6 передач), Олиник (9), Дик (5) - старт; Нвора (13 + 5 потерь), Рэмзи (11), Фримен-Либерти (4), Макдэниелс (4), Ги (3), Портер (0).

Сакраменто: Фокс (20), Барнс (16), Сабонис (13 + 17 подборов + 10 передач), Мюррей (10 + 8 подборов), Эллис (6), Монк (17), Дуарте (14), Эдвардс (9), Митчелл (8), Лэнь (6), Макги (2), Слоусон (2), Джонс (0).

Оклахома-Сити - Юта 119:107

Оклахома-Сити: Холмгрен (35 + 14 подборов), Гилджес-Александер (31 + 7 передач), Джейлен Уильямс (18), Дорт (9), Гидди (5 + 11 подборов + 8 передач), Гейворд (7), Виггинс (6), Уоллес (5), Джейлин Уильямс (3), Джо (0), Уотерс (0), Дженг (0).

Юта: Коллинз (16), Хендрикс (12), Джордж (9 + 7 подборов), Данн (5), Сенсабо (4), Секстон (25 + 7 передач), Джузенг (9), Хортон-Такер (8), Льюис (6), Юртсевен (6), Кесслер (4 + 8 подборов), Поттер (3), Престон (0), Шаманич (0).

Портленд - Клипперс 103:116

Портленд: Хендерсон (18), Мюррей (17), Саймонс (14), Эйтон (8 + 7 подборов), Камара (3), Уокер (12), Бентон (12 + 6 передач), Рит (8), Рупер (8), Минайя (3), Браун (0).

Клипперс: Джордж (27), Ленард (24), Харден (19 + 14 передач), Зубац (14 + 9 подборов), Коффи (11), Тайс (10), Бостон (9), Мун (2), Хайленд (0), Пламли (0), Такер (0 + 7 подборов).

Финикс - Филадельфия 115:102

Финикс: Аллен (32), Дюрант (22 + 8 подборов), Букер (18 + 9 подборов + 11 передач), Нуркич (10 + 15 подборов), Бил (3 + 7 передач + 5 потерь), О'Нил (13), Бол (10), Юбэнкс (4), Литтл (3), Томас (0), Родди (0), Уэйнрайт (0), Янг (0), Гордон (0).

Филадельфия: Убре (18), Бамба (9), Батюм (8), Макси (6 + 7 передач), Лаури (5 + 7 передач), Даутин (12), Пейн (12), Мартин (11 + 13 подборов), Каунсил (10), Гилд (7), Рид (4).

Голден Стэйт - Мемфис 137:116

Голден Стэйт: Куминга (26), Уиггинс (22 + 10 подборов), Карри (14), Др. Грин (10 + 12 подборов + 7 передач), Подземски (2), Томпсон (23), Джексон-Дэвис (13), Пол (12 + 14 передач), Пейтон II (4), Киньйонес (4), Муди (3), Луни (2), Спенсер (2), Сантос (0), Шарич (0).

Мемфис: Джексон (35), Джарен Джексон (28), Альдама (27 + 9 подборов), Бейн (6), Кончар (0 + 7 подборов), Ларевиа (12), Джемисон (4), Перейра (2), Джарро (2 + 10 подборов).

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