"Он не хочет стать чемпионом": Шакил О'Нил раскритиковал Эмбиида

Легенда НБА считает, что огромные деньги, которые получает лидер Филадельфии, отняли у него мотивацию бороться за "гайку".

Звездный бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид недавно заявил, что он не собирается больше играть в бек-ту-беках до конца своей карьеры.

НБА собирается начать расследование пропуска матчей 30-летний баскетболистом. А легендарный Шакил О'Нил обвинил Эмбиида в том, что тот из-за большой зарплаты не имеет желания играть и бороться за чемпионский титул.

"Почему вы не можете играть бек-ту-беки в играх, которые не являются физическими? На нем не сдваиваются, не фолят, как на мне. Он только бросает. Я не понимаю. Как по мне, это просто показывает, что он не хочет выиграть чемпионат", - цитирует Шака BasketNews

"Когда вы зарабатываете столько денег, есть ли у вас на самом деле такая мотивация?. Когда я не зарабатывал много денег, я оставался мотивированным, потому что это были большие деньги. Если я зарабатываю 250, то в следующем контракте я стараюсь получить 500. Я точно не теряю мотивации. Так что если мне нужно сыграть 82 игры, чтобы выиграть чемпионат, я это сделаю".

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За следующие пять лет по контракту с Филадельфией Джоэл Эмбиид заработает 301 миллион долларов.

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