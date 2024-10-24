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Баскетбол

НБА проведет расследование ситуации, связанной с отсутствием Эмбиида

Лиге не нравится, когда главные звезды пропускают матчи, транслируемые на национальном ТВ.
Сегодня, 10:26
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

НБА собирается начать расследование в отношении команды Филадельфия Севенти Сиксерс из-за отсутствия ее звездного бигмена Джоэла Эмбиида, сообщает ESPN.

Эмбиид из-за проблем с левым коленом полностью пропустил предсезонную подготовку, а также не играл в стартовом матче нового регулярного сезона против Милуоки (109:124).

При этом ожидается, что 30-летний баскетболист пропустит следующие две игры: с Торонто и Индианой.

В соответствии с политикой участия игроков в НБА принято проверять команду каждый раз, когда суперзвездный игрок пропускает матч, транслируемую по национальному телевидению.

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Филадельфия заявила, что Эмбиид "хорошо реагирует на свой индивидуальный план восстановления" и на этой неделе активизирует свою деятельность по возвращению в игру, включая участие в тренировочных матчах.

По словам источников, это часть новой обыденности для Эмбиида в этом сезоне. Стратегия, позволяющая сохранить здоровье MVP 2023 года.

Ожидается, что план будет включать периодические перерывы в течение регулярного сезона и регулярные осмотры у врачей и медицинского персонала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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