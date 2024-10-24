НБА: Юта без Михайлюка уступила Мемфису, Голден Стэйт разнес Портленд, Милуоки одолел Филадельфию

В ночь на четверг, 24 октября, старт нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации подхватили 20 команд.

Филадельфия без Эмбиида и Джорджа капитулировала перед Милуоки с Лиллардом и Яннисом, Клипперс в овертайме уступили Финиксу в дебютной игре на новой арене, а Юта на своем паркете проиграла Мемфису. Святослав Михайлюк на паркете не появлялся.

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Детройт - Индиана 109:115 (31:25, 27:24, 32:33, 19:33)

Детройт: Каннингем (28 + 5 подборов + 8 передач), Айви (17 + 5 подборов), Бизли (14), Хардуэй (14), Харрис (13), Дюрен (13 + 13 подборов), Холланд (6), Сассер (2), Стюарт (2), Фонтеккио (0).

Индиана: Тернер (20 + 9 подборов + 4 блок-шота), Матурин (19 + 6 подборов), Сиакам (19 + 8 подборов + 9 передач), Халибертон (15 + 5 подборов + 3 перехвата), МакКоннелл (14), Нембхард (8 + 7 передач), Несмит (7), Уайзмен (6), Уокер (3), Топпин (2), Фримен (2), Шеппард (0).

Атланта - Бруклин 120:116 (30:24, 21:31, 32:28, 37:33)

Атланта: Янг (30 + 5 подборов + 12 передач), Оконгву (28 + 8 подборов + 3 блок-шота), Дэниэлс (15 + 5 подборов + 5 перехватов), Хантер (12 + 6 подборов), Джонсон (11 + 10 подборов + 3 перехвата + 6 потерь), Богданович (8), Рисаше (7), Капела (6 + 7 подборов), Крейчи (3).

Бруклин: Томас (36 + 5 подборов + 3 перехвата), Уилсон (16), Джонсон (14), Шредер (13 + 7 передач + 5 потерь), Уильямс (9), Финни-Смит (8 + 8 подборов), Клэкстон (7 + 5 подборов), Клауни (7 + 6 подборов), Симмонс (6 + 5 подборов + 8 передач + 6 потерь), Милтон (0).

Майами - Орландо 97:116 (32:32, 22:26, 18:39, 25:19)

Майами: Розир (19 + 6 подборов + 5 передач), Йович (15 + 5 подборов), Хирро (14 + 5 подборов), Хакес (13 + 5 подборов), Адебайо (9 + 5 подборов), Хайсмит (9 + 5 подборов), Брайант (7), Робинсон (6), Батлер (3 + 5 передач), Ларссон (2), Уэйр (0), Смит (0).

Орландо: Банкеро (33 + 11 подборов), Ф. Вагнер (23), Харрис (18), Саггс (11), Блэк (10 + 6 подборов), Картер (8 + 14 подборов), М. Вагнер (7 + 6 подборов), Айзек (3), Колдуэлл-Поуп (3), Битадзе (0), Ховард (0), Джозеф (0), Энтони (0 + 6 передач), Хьюстан (0), Силва (0).

Торонто - Кливленд 106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31)

Торонто: Буше (18), Дик (16), Куикли (13), Шеад (10), Барнс (9 + 6 подборов + 5 передач), Митчелл (8 + 5 потерь), Могбо (7), Беттл (6), Пельтль (6 + 9 подборов + 5 потерь), Фернандо (6 + 7 подборов), Агбаджи (3 + 6 подборов), Темпл (2), Камка-Чомче (2).

Кливленд: Мобли (25 + 8 подборов + 3 блок-шота), Митчелл (21 + 3 перехвата), ЛеВерт (19), Аллен (19 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джером (14 + 6 передач), Ньянг (11), Гарленд (7 + 6 передач), Меррилл (7), Уэйд (5 + 8 подборов), Портер (4), Тайсон (4), Окоро (3), Томпсон (2).

Филадельфия - Милуоки 109:124 (23:22, 24:36, 34:42, 28:24)

Филадельфия: Мэкси (25 + 6 подборов), Убре (21), Лаури (13 + 6 передач), Мартин (12 + 9 подборов), Драммонд (10 + 13 подборов), Ябуселе (10 + 3 перехвата), Каунсил (7), МакКейн (4), Мартин (3 + 5 подборов), Гордон (2), Бона (2), Даутин (0), Киньонес (0).

Милуоки: Лиллард (30 + 9 подборов + 6 передач), Адетокумбо (25 + 14 подборов + 7 передач), Портис (16), Принс (16 + 5 подборов), Трент (11), Лопес (10 + 8 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Коннотон (9), Смит (5), Райт (2), Бошам (0), Грин (0), Джексон (0), Джонсон (0), Роллинс (0).

Новый Орлеан - Чикаго 123:111 (29:25, 30:33, 36:25, 28:28)

Новый Орлеан: Ингрэм (33 + 7 подборов), МакКоллум (23 + 5 передач), Мюррей (14 + 8 подборов + 10 передач), Хокинс (13 + 7 подборов), Мисси (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Грин (9 + 4 перехвата), Тайс (8 + 3 блок-шота), Робинсон (6), Альварадо (3), Джонс (2), Маткович (0), Ривз (0).

Чикаго: ЛаВин (27 + 5 подборов + 7 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Смит (15 + 5 подборов), Гидди (14 + 5 подборов), Уайт (10 + 8 подборов + 6 передач), Досунму (8), Уильямс (6), Болл (5), Дуарте (3), Филлипс (2), Терри (0), Хортон-Такер (0), Бузелис (0).

Хьюстон - Шарлотт 105:110 (26:21, 34:28, 23:30, 22:31)

Хьюстон: Грин (28), Шенгюн (25 + 18 подборов + 5 передач + 4 перехвата), ВанВлит (14 + 6 передач), Томпсон (13), Смит (8 + 5 подборов), Лендейл (5), Уитмор (4), Шеппард (4), Брукс (2), Исон (2).

Шарлотт: Болл (34 + 8 подборов + 11 передач), Манн (24 + 6 подборов), Бриджес (10 + 9 подборов), Уильямс (8), Мартин (8 + 8 подборов), Карри (7), Миллер (6), Ричардс (6 + 8 подборов), Мицич (5 + 5 подборов), Диабате (2 + 5 подборов).

Юта - Мемфис 124:126 (23:29, 27:32, 36:32, 38:33)

Юта: Маркканен (35 + 9 подборов), Кларксон (17 + 5 подборов + 7 передач), Кесслер (16 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Секстон (16), Хендрикс (12 + 5 подборов), Джордж (12 + 7 передач), Коллинз (11 + 5 подборов), Сенсабау (3), Уильямс (2), Миллс (0).

Мемфис: Альдама (27 + 5 подборов), Бейн (24), Морант (22 + 5 подборов + 10 передач), Хафф (13 + 5 подборов), Смарт (11 + 5 подборов), Уэллс (6), Пиппен (6 + 7 передач + 3 перехвата), Иди (5 + 5 подборов), Кончар (5 + 5 подборов), Ларавия (5), Кларк (2).

Клипперс - Финикс 113:116 ОТ (22:23, 17:24, 35:25, 29:31, 10:13)

Клипперс: Харден (29 + 12 подборов + 8 передач + 8 потерь), Зубац (21 + 9 подборов), Пауэлл (17), Джонс (12), Коффи (11), Мэнн (8 + 5 подборов), Джонс (6), Данн (5), Батюм (2), Портер (2).

Финикс: Дюрант (25 + 7 подборов + 3 перехвата + 7 потерь), Бил (24), Букер (15 + 6 передач), Джонс (11 + 8 передач), Нуркич (11 + 9 подборов), Аллен (8), Пламли (8), Моррис (5), О'Нил (5 + 5 подборов), Данн (2), Игодаро (2 + 6 подборов).

Портленд - Голден Стэйт 104:139 (21:21, 29:41, 22:37, 32:40)

Портленд: Хендерсон (22), Грант (16), Авдия (15 + 7 подборов), Саймонс (15 + 5 потерь), Камара (11 + 6 подборов), Эйтон (10 + 11 подборов), Руперт (6), Бентон (3), Рит (3), Клингэн (2), Маррей (1), Уокер (0).

Голден Стэйт: Хилд (22 + 5 подборов), Уиггинс (20), Карри (17 + 9 подборов + 10 передач), Муди (15), Джексон-Дэвис (14), Мелтон (10 + 3 перехвата), Куминга (10), Уотерс (8), Грин (8 + 6 подборов), Пейтон (8), Сантуш (3), Андерсон (2 + 5 подборов), Луни (2 + 6 подборов), Подземски (0 + 7 подборов).

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