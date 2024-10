Клубы НБА провели самое дорогое межсезонье в истории лиги

В ночь на 23 октября официально завершится межсезонье НБА, так как стартует новый регулярный сезон.

Журналист Sportrac Кит Смит сообщил, что это межсезонье стало самым дорогим в истории лиги.

По информации источника, по новым контрактам, продлениям и сделкам с новичками баскетбольные организации обязались выплатить 7,4 миллиарда долларов, из которых 6,6 миллиарда стали гарантированными.

Межсезонье 2024 года побило рекорд, который был установлен годом ранее - в 2023 году сумма контрактов составила 5,9 миллиарда (5,5 гарантированные).

2024 was the most expensive offseason in NBA history.



Between new contracts, extensions and rookie deals, NBA teams committed to just over $7.4 billion in new money, with over $6.6 billion guaranteed (through Aaron Gordon's extension).



The 2023 offseason had been the most…