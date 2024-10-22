Клубы НБА провели самое дорогое межсезонье в истории лиги
В ночь на 23 октября официально завершится межсезонье НБА, так как стартует новый регулярный сезон.
Журналист Sportrac Кит Смит сообщил, что это межсезонье стало самым дорогим в истории лиги.
По информации источника, по новым контрактам, продлениям и сделкам с новичками баскетбольные организации обязались выплатить 7,4 миллиарда долларов, из которых 6,6 миллиарда стали гарантированными.
Межсезонье 2024 года побило рекорд, который был установлен годом ранее - в 2023 году сумма контрактов составила 5,9 миллиарда (5,5 гарантированные).
2024 was the most expensive offseason in NBA history.— Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 22, 2024
Between new contracts, extensions and rookie deals, NBA teams committed to just over $7.4 billion in new money, with over $6.6 billion guaranteed (through Aaron Gordon's extension).
The 2023 offseason had been the most…
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Ранее стало известно, что НБА продлила соглашение с Nike, который продолжит производить для лиги баскетбольную экипировку на протяжении следующих 12 лет.
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