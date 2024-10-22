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Баскетбол

Клубы НБА провели самое дорогое межсезонье в истории лиги

На контракты баскетболистов организации выделили очень большие деньги.
Сегодня, 22:29
ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри / Getty Images
ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри / Getty Images

В ночь на 23 октября официально завершится межсезонье НБА, так как стартует новый регулярный сезон.

Журналист Sportrac Кит Смит сообщил, что это межсезонье стало самым дорогим в истории лиги.

По информации источника, по новым контрактам, продлениям и сделкам с новичками баскетбольные организации обязались выплатить 7,4 миллиарда долларов, из которых 6,6 миллиарда стали гарантированными.

Межсезонье 2024 года побило рекорд, который был установлен годом ранее - в 2023 году сумма контрактов составила 5,9 миллиарда (5,5 гарантированные).

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Ранее стало известно, что НБА продлила соглашение с Nike, который продолжит производить для лиги баскетбольную экипировку на протяжении следующих 12 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контракты

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