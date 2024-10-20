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Баскетбол

Самый маленький действующий игрок НБА получил контракт от Мемфиса

Теперь Юки Кавамура может официально называть себя игроком лучшей лиги мира.
Сегодня, 20:29
Юки Кавамура / Getty Images
Юки Кавамура / Getty Images

Мемфис Гриззлис приняли решение оставить у себя самого маленького среди всех действующих игроков НБА.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Мемфис подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой, который будет выступать за команду в предстоящем сезоне.

Кавамура набирал в среднем 3,4 очка и 4,2 передачи в четырех матчах предсезонной подготовки. Он стал лидером Гриззлис по общему количеству передач (21).

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Стоит отметить, что 23-летний защитник также выступал в составе сборной Японии на Олимпиаде-2024, где его команда не смогла преодолеть групповой этап. Там Кавамура сыграл во всех трех матчах, набирая при этом в среднем 20,3 очка и 7,7 передачи.

Юки Кавамура с ростом 172 сантиметра заслужил статус самого низкорослого игрока в нынешней НБА. Японец стал девятым игроком с ростом 172 сантиметра или ниже, который оказался в лиге.

Напомним, что в начале октября Юки Кавамура вместе с новичком Мемфиса Заком Иди повторили легендарное фото самого высокого и самого низкого игроков НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис

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