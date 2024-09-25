Мемфис отчислил бывшего MVP НБА

Возможно, что практически 36-летний Деррик Роуз примет тяжелое решение о завершении карьеры.

Мемфис Гриззлис приняли решение отчислить разыгрывающего Деррика Роуза, сообщает The Athletic.

В своем первом и последнем сезоне в составе "медведей" 35-летний баскетболист набирал в среднем 8,0 очка, 1,9 подбора и 3,3 передачи в 24 матчах (7 выходов в старте).

По информации источника, в ближайшие недели самый ценный игрок НБА 2011 года примет решение насчет своего будущего.

Напомним, что Деррик Роуз был выбран командой Чикаго Буллз под общим первым пиком на драфте НБА 2008 года.

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Он до сих пор является самым молодым MVP в истории НБА, выиграв награду в возрасте 22 лет.

После разрыва крестообразных связок левого колена в первом матче первого раунда плей-офф против Филадельфии 2012 года травмы стали преследовать Роуза, который так и не смог вернуться на свой уровень сезона MVP.

После Чикаго Деррик успел поиграть за Нью-Йорк (дважды), Кливленд, Миннесоту и Детройт.

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