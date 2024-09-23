ЛеБрон похвастался новой татуировкой, вдохновленной победой на Олимпиаде-2024

Теперь на теле баскетболиста будут олимпийские кольца.

Сборная США практически без сопротивления со стороны соперников выиграла баскетбольный турнир Олимпиады-2024.

Одним из лучших игроков американцев был ЛеБрон Джеймс, который выиграл свое третье олимпийское "золото".

Спустя полтора месяца после завершения турнира 39-летний звездный форвард Лейкерс решился отметить эту победу, сделав новую татуировку, набив олимпийские кольца.

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Напомним, что "Король" был участником команды США, которая побеждала на Играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012, а также занимала третье место в Афинах-2024.

Ранее ЛеБрон Джеймс снова высказался насчет будущей совместной игры со своим сыном Бронни за одну команду.

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